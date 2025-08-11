Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине

Дональд Трамп в очередной раз доказал, что любые попытки спрогнозировать его действия априори обречены на провал. Еще неделю назад все только и обсуждали приближение дедлайна 8 августа и гадали, какие именно санкции США введут против России за его нарушение.

Спустя буквально несколько дней о санкциях никто уже не вспоминает. В день дедлайна Трамп сделал крутой поворот и анонсировал скорую встречу с Путиным. И теперь все обсуждают только саммит на Аляске: кто с чем туда приедет и не закончится ли все большой "зрадой" для Украины. Трамп из переменчивого, но вроде бы все-таки "своего парня" опять превратился едва ли не в злодея. И уж точно в того, от кого надо ожидать какой-то подлянки.

Параллельно в западных медиа нескончаемым потоком идут различные инсайды о том, что же такого случилось за кулисами в эти дни и чего стоит ожидать в пятницу. Причем значительная часть этой информации, как уверяют уже украинские источники РБК-Украина, имеет мало отношения к реальности.

Впрочем, различные вбросы в СМИ – традиционный, просто классический способ "формирования позиции" перед любыми переговорами, проверка на практике реакции своего общества и других стран на те или иные подходы.

Накануне решающих дней перед саммитом стоит коротко очертить те самые "позиции" основных участников процесса.

Позиция США

Несмотря на обилие инсайдов, аналитических текстов и заявлений американского руководства, реальная позиция Белого дома пока мало понятна. Изначально речь точно шла об идеях некого "обмена территориями" – об этом публично заявляли на прошлой неделе и Дональд Трамп, и Марко Рубио.

Но что на что предлагается "поменять" – непонятно. Теоретически можно было бы допустить "выравнивание границы", то есть "обмен" кусочков Харьковской и Сумской области, занятых россиянами, на неоккупированную ими часть Донбасса. Даже если отбросить любые моральные, законодательные, общественные, стратегические, военные, практические и прочие соображения, подобный "обмен" Украине был бы банально невыгоден. Но как раз об этом варианте, даже на уровне "инсайдов", речи нет.

Стивен Виткофф и Владимир Путин (фото: Getty Images)

Ситуацию осложняет и то, что спецпосланник Трампа Стив Виткофф, судя по всему, действительно неверно понял предложения, которые ему озвучили в Кремле (или сделал вид, что не понял).

Об этом можно судить даже по риторике украинского руководства. Еще в среду, после разговора с Трампом, Владимир Зеленский говорил о том, что Россия, похоже, стала более настроенной на перемирие. Действительно, на тот момент предполагалось, что россияне выложили на стол опцию ухода из Запорожской и Херсонской областей – очевидный откат от их претензии на полную оккупацию этих регионов.

Но к субботе стало ясно, что никуда отходить россияне не собираются – напротив, предлагают, чтобы Украина в одностороннем порядке вышла из подконтрольного Донбасса – и Зеленский сразу заявил, что не видит изменений в российской позиции (поскольку в таком случае их действительно нет).

В то, что Виткофф элементарно мог ошибиться или что-то недопонять, поверить легко. Слабое знание матчасти – отличительная черта нынешней американской администрации. Если даже вице-президент США Джей Ди Венс, расписывая достижения своего шефа, может перепутать Малайзию с Таиландом, то перепутать какие-то украинские области или их части – вообще элементарно.

Тем более, что как минимум часть окружения Трампа подобные "детали" вряд ли сильно волнуют в принципе. Их цель была и остается прежней – закончить войну миром или хотя бы твердым перемирием, условия же сугубо вторичны. Нобелевская премия сама себя не вручит, а мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном или "сизфаера" между Камбоджей и Таиландом (или, по версии Венса, Малайзией) для этого недостаточно.

По ходу дела стало более-менее понятно, что встреча на Аляске пройдет в формате один-на-один, без Зеленского (хотя вариант его привлечения вроде бы все еще обсуждается). Очевидно, в нынешних условиях Путин не готов оказаться с президентом Украины в одной комнате или даже на одном мероприятии – следовательно, и весь замысел встречи с Трампом мог сорваться. Но в Вашингтоне и тут пошли Москве навстречу.

В любом случае, хорошо, что саммит на Аляске не был назначен в режиме сегодня на завтра – у адекватной части соратников Трампа, украинцев и европейцев еще несколько дней на то, чтобы подготовить "своего парня" к выходу на ринг.

Позиция России

В то же время, Москва уже может записывать случившееся себе в актив. По сути, не сделав вообще ничего, она смогла избежать анонсированных Трампом санкций. При этом продолжая наступление на Донбассе и обстрелы как минимум прифронтовых городов.

Даже само место проведения встречи – Аляска – для агрессоров просто идеально. Предельно удаленная от Европы локация подчеркивает: мировые вопросы должны решать США и Россия, каким-то европейцам за столом места нет. Полностью в духе того, как воспринимает мир Владимир Путин.

Кроме того, история Аляски, ее продажа Российской империей Америке, словно показывает: границы стран могут меняться, и ничего страшного в этом нет – опять-таки в русле мировоззрения Кремля.

И, конечно, Путин получает максимально удобный повод сразу зайти с козырей – с исторических вопросов. Можно не сомневаться, что лекцию о "русском Севере" Путину уже подготовили. А Трамп, как сообщают американские СМИ, по непонятной причине обычно выслушивает пространные монологи Путина на исторические темы. Хотя нетерпеливый американский президент часто перебивает даже короткие вопросы или ремарки от журналистов или своих подчиненных.

Задача Кремля на эту встречу максимально очевидна, ряд пропагандистов даже озвучивает ее прямым текстом американским же СМИ: показать, что главной помехой на пути к миру (и к Нобелевке для Трампа) является не Москва, а Киев, и поддерживающая украинцев Европа. И вбить новый клин посреди Атлантического океана – как раз тогда, когда Европа и США вроде снова начали находить общий язык. И, вероятно, заинтересовать Трампа какими-то перспективами "делать совместный бизнес" – то, что ранее предлагал Стив Виткоффу его визави Кирилл Дмитриев.

Словом, сделать все, только бы не идти на прекращение огня. Путин хорошо понимает, что это один из его главных козырей, и разыграть его по-настоящему можно только один раз. "Сизфаер" сам по себе Москве в нынешних условиях точно не нужен. Зато очень нужен Трампу – ведь его можно будет элементарно "продать" своей аудитории как грандиозный дипломатический успех. Мол, в этой "войне Байдена" каждый месяц гибли многие тысячи украинцев и россиян – а при Трампе (пусть и не сразу) гибнуть перестали. Чем не big deal?

Потому тактическая задача Кремля не изменилась – максимально затягивать процесс, подменяя реальный мирный процесс его имитацией, очередным "созданием условий" или "рабочими группами". Как Москва умеет это делать, все могли убедиться в 2015-2021 годах.

Позиция Украины

Наконец, для Украины сейчас очередной наступает очередная проверка ее субъектности. В любом случае, о чем бы не договорились на Аляске, имплементировать решения придется тут, в Украине. И без воли украинского руководства ни один план реализован не будет.

Как заявил Зеленский в субботу, украинские территории просто так никто отдавать не будет. Любые "обмены", на самом деле, тоже выглядят крайне сомнительно. Ведь, по сути, предлагается "обменивать" украинские территории на украинские территории. Как это может выглядеть на практике: украинские войска добровольно собирают оружие, снимают сине-желтые флаги со зданий, садятся на технику и едут в тыл, обгоняя по пути колонны гражданских беженцев? Картинка выглядит фантасмагорично.

Секретарь СНБОУ Рустем Умеров, глава МИД Британии Дэвид Лемми, вице-президент США Джей Ди Венс, глава ОП Андрей Ермак (фото: t.me/ermaka2022)

Вполне возможно, что до реального обсуждения "обменов" дело и не дойдет. Ведь даже из сбивчивых и противоречивых заявлений американского руководства можно сделать вывод, что там начали склоняться к тому, что фундамент для прекращения огня – это фактическая линия фронта. Это уже выглядит гораздо более адекватным сценарием.

Для Украины сейчас есть три очевидных варианта развития событий. Если, вопреки большинству ожиданий, саммит на Аляске окажется провальным, Трамп рассвирепеет и окончательно определит Путина как главную помеху к миру – стоит наконец-то ожидать тех самых жестких санкций и роста проблем в российской экономике.

Если саммит закончится, по сути, ничем – Путин подарит Трампу уникальную берестяную грамоту, тот похвастается своим мастерством игры в гольф, а вопрос мира в Украине отложат "до дальнейших консультаций" – значит, война и далее будет продолжаться своим чередом.

Наконец, если Трамп все же окажется очарован антихаризмой Путина и снова начнет выкручивать руки Украине – то такой сценарий все уже, в принципе, проходили полгода назад, после скандала в Овальном кабинете. С той поправкой, что сейчас даже самые антиукраинские элементы в Белом доме, вроде Джей Ди Венса, уже не отбрасывают вариант продажи оружия Украине за европейские деньги. А сама Европа за эти полгода все-таки заметно расшевелилась – хоть и не настолько, как сама себе обещала в марте.

Но, поскольку все имеют дело с Дональдом Трампом, спустя несколько дней на столе могут оказаться и другие, совершенно непредсказуемые сценарии.