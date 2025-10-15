Сделка о 100-летнем партнерстве Украины и Британии вступила в силу

Соглашение о столетнем партнерстве Украины и Британии официально вступило в силу. Документ закрепляет союз двух стран на десятилетия вперед
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука в Facebook.
По словам Стефанчука, он передал спикеру Палаты общин британского парламента Линдси Гойлу текст Столетнего соглашения, закон о ратификации соглашения и ноту о начале его действия.
"Сегодня в Лондоне Столетнее соглашение официально вступило в силу. Это исторический момент укрепления политического доверия, стратегического партнерства и несокрушимой дружбы между нашими государствами", - добавил он.
Спикер Рады обратил внимание, что Украина и Британия вместе многое прошли и сейчас борются не только за свободу Украины, но и за безопасность всей Европы и мировой порядок.
"Это соглашение не начало нашего партнерства - оно его усиливает. Она закрепляет взаимную поддержку между нашими народами на десятилетие вперед, определяет механизмы взаимодействия безопасности, углубляет военно-промышленную кооперацию, формирует новый уровень сотрудничества в сфере экономики, энергетики, образования, науки и восстановления Украины", - отметил Стефанчук.
Также, по его словам, эта сделка о доверии и союзе двух наций, которые объединены общими ценностями: свободой, демократией, уважением к праву и исторической справедливости.
16 января 2025 года Украина и Великобритания подписали соглашение о столетнем партнерстве, которое расширяет рамки их сотрудничества на 100 лет и включает сферы безопасности, обороны, экономики, науки, технологий и культуры.
Верховная Рада 17 сентября 2025 года ратифицировала договор большинством голосов - за проголосовали 295 депутатов.
Согласно условиям соглашения, Великобритания обязуется ежегодно выделять Украине не менее 3,6 млрд фунтов стерлингов военной помощи до финансового года 2030/31, а также поддерживать траекторию дальнейшей помощи по необходимости.
Договор предусматривает сотрудничество в таких ключевых областях, как морская безопасность, совместное производство оборонной техники, а также программа для отслеживания украденного зерна из территорий, временно оккупированных Россией.