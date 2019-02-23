Філарет закликав главу УГКЦ не проводити літургію в Софійському соборі

Фото: патріарх Філарет (РБК-Україна)

Філарет вважає, що літургія УГКЦ в Софійському соборі може викликати міжконфесійний конфлікт

Колишній предстоятель Української православної церкви (Київський патріархат) патріарх Філарет закликав главу Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослава не проводити літургію в Софійському соборі в Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт УПЦ КП.

За словами Філарета, проведення Святославом літургії в Софійському соборі може викликати протистояння між православними та греко-католиками та порушити міжконфесійний діалог в Україні.

"Ми стурбовані цією запланованою подією, яка може викликати протистояння між православними і греко-католиками та порушити міжконфесійний діалог в Україні", - заявив Філарет.

Також Філарет додав, що даною ситуацією може скористатися Російська Федерація влаштувавши провокації для дестабілізації ситуації в Україні.

"Є небезпека, що цю ситуацію для проведення провокацій може використати Росія, щоб нашкодити українському народові", - додав він.

Крім того, Міністерство культури України заявило, що не надавало жодного дозволу УГКЦ для проведення літургії в Софійському соборі у квітні 2019 року. В Мінкульті заявили, що здійснення подібних заходів може завдати непоправної шкоди собору, який є пам'яткою всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Проте згодом Міністерство культури України свою заяву видалило із сайту міністерства.

Нагадаємо, 7 січня 2019 року у Софійському соборі в Києві відбулася Різдвяна літургія з участю предстоятеля Православної церкви України митрополита Київського і всієї України Епіфанія у співслужінні єпископата і духовенства об'єднаної церкви.