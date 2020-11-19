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Швейцарія - Україна: доля скасованого матчу може вирішитися вже завтра

Ньйон, Четвер 19 листопада 2020 12:12
Швейцарія - Україна: доля скасованого матчу може вирішитися вже завтра
Фото: Україна - Швейцарія (facebook.com/UkraineNationalFootballTeam)
Автор: Вера Олейник

УЄФА може винести рішення по матчу Ліги націй між збірними Швейцарії та України вже завтра, 20 листопада. Зустріч не відбулася через те, що лікар кантону Люцерн, де мала відбутись гра, відправив усю команду Андрія Шевченка на карантин

Про це повідомляє "Футбол news".

Справа перебуває на розгляді Контрольно-дисциплінарного та етичного комітету організації. Результат гри можуть вирішити шляхом жереба.

Зазначимо, що цей матч має вирішальне значення для збірних України і Швейцарії в боротьбі за збереження місця в елітному дивізіоні турніру. Перед заключним туром "синьо-жовті" випереджали суперника на три очки.

Нагадаємо, після чергового випадку зараження коронавірусів в збірній України всю команду Андрія Шевченка ізолювали.

Українська сторона сподівалася вирішити долю протистояння на полі, але не змогла виставити проти Швейцарії іншу команду найближчими днями.

У спеціальному релізі УЄФА констатував неможливість проведення матчу.

Після прильоту до Києва всі тести делегації на коронавірус дали негативний результат, в тому числі двох гравців, які в Люцерні отримали позитивний результат.

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Новини України Спорт Збірна УкраїниУЕФАШвейцариярешениеЛіга націй

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