Вперше в історії турнір пройде в кінці року
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала розклад матчів чемпіонату світу 2022 року. Він пройде в Катарі наприкінці календарного року.
Про це повідомляється на сайті організації.
Матч-відкриття відбудеться 21 листопада 2022 року на стадіоні "Аль Бейт" в місті Ель-Хаурія. У цьому матчі на правах господаря турніру зіграє збірна Катару.
Поєдинки групового етапу триватимуть аж до 2 грудня. Матчі 1/8 фіналу пройдуть з 3 до 6 грудня, чвертьфінали - з 9 до 10 грудня, півфінали - 13-14 грудня.
Фінал запланований на 19 грудня в місті Лусаіле на однойменному стадіоні. Днем раніше відбудеться матч за третє місце на стадіоні "Халіфа" в Досі.
2022 #WORLDCUP MATCH SCHEDULE— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2020
It all starts in Qatar on Monday 21 November 2022
https://t.co/tIvYvRoy5j pic.twitter.com/yQvgGczszK
Загалом чемпіонат світу в Катарі візьмуть сім різних міст і вісім стадіонів. Це буде перший ЧС в історії, який відбудеться на Близькому Сході.
Також вперше в історії турнір пройде в кінці року через аномальні спекотні погодні умови.
Нагадаємо, ФІФА відмовилася розширювати число учасників чемпіонату світу-2022.
У фінальній стадії чемпіонату світу в Катарі зіграють 32 збірні.