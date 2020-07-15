Фото: (fifa.com)

Вперше в історії турнір пройде в кінці року

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала розклад матчів чемпіонату світу 2022 року. Він пройде в Катарі наприкінці календарного року.

Про це повідомляється на сайті організації.

Матч-відкриття відбудеться 21 листопада 2022 року на стадіоні "Аль Бейт" в місті Ель-Хаурія. У цьому матчі на правах господаря турніру зіграє збірна Катару.

Поєдинки групового етапу триватимуть аж до 2 грудня. Матчі 1/8 фіналу пройдуть з 3 до 6 грудня, чвертьфінали - з 9 до 10 грудня, півфінали - 13-14 грудня.

Фінал запланований на 19 грудня в місті Лусаіле на однойменному стадіоні. Днем раніше відбудеться матч за третє місце на стадіоні "Халіфа" в Досі.

2022 #WORLDCUP MATCH SCHEDULE



It all starts in Qatar on Monday 21 November 2022



https://t.co/tIvYvRoy5j pic.twitter.com/yQvgGczszK — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2020

Загалом чемпіонат світу в Катарі візьмуть сім різних міст і вісім стадіонів. Це буде перший ЧС в історії, який відбудеться на Близькому Сході.

Також вперше в історії турнір пройде в кінці року через аномальні спекотні погодні умови.

Нагадаємо, ФІФА відмовилася розширювати число учасників чемпіонату світу-2022.

У фінальній стадії чемпіонату світу в Катарі зіграють 32 збірні.