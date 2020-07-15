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ФІФА опублікувала розклад матчів чемпіонату світу 2022 року

Середа 15 липня 2020 16:15
ФІФА опублікувала розклад матчів чемпіонату світу 2022 року
Фото: (fifa.com)
Автор: Вера Олейник

Вперше в історії турнір пройде в кінці року

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала розклад матчів чемпіонату світу 2022 року. Він пройде в Катарі наприкінці календарного року.

Про це повідомляється на сайті організації.

Матч-відкриття відбудеться 21 листопада 2022 року на стадіоні "Аль Бейт" в місті Ель-Хаурія. У цьому матчі на правах господаря турніру зіграє збірна Катару.

Поєдинки групового етапу триватимуть аж до 2 грудня. Матчі 1/8 фіналу пройдуть з 3 до 6 грудня, чвертьфінали - з 9 до 10 грудня, півфінали - 13-14 грудня.

Фінал запланований на 19 грудня в місті Лусаіле на однойменному стадіоні. Днем раніше відбудеться матч за третє місце на стадіоні "Халіфа" в Досі.

Загалом чемпіонат світу в Катарі візьмуть сім різних міст і вісім стадіонів. Це буде перший ЧС в історії, який відбудеться на Близькому Сході.

Також вперше в історії турнір пройде в кінці року через аномальні спекотні погодні умови.

Нагадаємо, ФІФА відмовилася розширювати число учасників чемпіонату світу-2022.

У фінальній стадії чемпіонату світу в Катарі зіграють 32 збірні.

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