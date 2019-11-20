Сформований попередній склад кошиків для жеребкування Євро-2020

УЄФА остаточно утвердить його завтра

За підсумками відбіркового циклу чемпіонату Європи-2020 стали відомі 20 учасників фінальної стадії турніру, а також попередні склади кошиків для жеребкування. Про це інформується на сайті УЄФА.

Зазначається, що організація опублікує точний склад кошиків 21 листопада, як тільки його затвердить робоча група УЄФА з надзвичайних ситуацій.

Кошик 1: Італія (А), Бельгія (В), Україна (С), Англія (D), Іспанія (Е), Німеччина (F)

Кошик 2: Франція, Хорватія, Швейцарія, Польща, Нідерланди (С), Росія (В)

Кошик 3: Португалія Туреччина, Данія (В), Австрія, Швеція, Чехія

Кошик 4: Уельс, Фінляндія і ще чотири переможця плей-офф Ліги націй

У турнірі візьмуть участь 24 збірні. Останні чотири учасники стануть відомі в березні 2020 за підсумками поєдинків плей-офф Ліги націй.

Жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи відбудеться в Бухаресті в суботу, 30 листопада, о 19:00.

Крім того, раніше були затверджені міста, в яких пройдуть матчі кожної з груп:

Група A. Рим (Італія), Баку (Азербайджан)

Група B. Санкт-Петербург (Росія), Копенгаген (Данія)

Група C. Амстердам (Нідерланди), Бухарест (Румунія)

Група D. Лондон (Англія), Глазго (Шотландія)

Група E. Більбао (Іспанія), Дублін (Ірландія)

Група F. Мюнхен (Німеччина), Будапешт (Угорщина)

Нагадаємо, підопічні Андрія Шевченка завершили відбірковий цикл Євро-2020 без поразок.