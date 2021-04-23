УЄФА прийняв рішення по клубам-засновникам Суперліги

Виконавчий комітет УЄФА провів засідання, на якому розглядалося питання щодо клубів-засновників Суперліги. Так, в Асоціації вирішили не застосовувати санкції до клубів.

Про це повідомляє іспанське видання AS.

Як йдеться на сайті УЄФА, "виконком ознайомився з останньою інформацією, що стосується так званої" Суперліги ", включаючи можливі кроки, які УЄФА планує зробити". При цьому, за інформацією джерел AS, УЄФА прийняв рішення не вводити "негайні санкції проти 12 клубів-засновників".