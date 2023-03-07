УЕФА вернет деньги двум десяткам тысяч фанатов "Ливерпуля": что случилось

УЕФА анонсировал выплату компенсаций фанатам "красных" за прошлогодний финал главного еврокубка на парижской арене "Стад де Франс". Старт поединка "Ливерпуля" против "Реала" тогда задержали на 36 минут.

Вместе с главой МВД Франции европейские футбольные функционеры возложили на болельщиков английского гранда ответственность за беспорядки под стадионом. Менеджмент "Ливерпуля", однако, опротестовал вердикт УЕФА и принял сторону фанатов. Союзу ассоциаций пришлось заказать независимое исследование, по результатам которого вина за провальную организацию финала лежит на УЕФА.

Организатор Лиги чемпионов теперь выплатит компенсацию 19 618 болельщикам. Денежные средства получат те, кто не смог вовремя пройти или вообще не попал на стадион. Нейтральные поклонники футбола и фанаты "Реала" тоже будут иметь право на компенсацию, если у них были проблемы со входом на "Стад де Франс".

Ранее президент УАФ Павелко анонсировал намерения вернуть болельщиков на трибуны арен Украины. Разрешить организацию поединков при присутствии фанатов должны местные военные администрации. Болельщики смогут посетить матчи, если рядом есть укрытие с достаточным количеством мест.