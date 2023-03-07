UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

УЄФА поверне гроші двом десяткам тисяч фанатів "Ліверпуля": що трапилося

Фото: Вірджил ван Дейк із фанатами "Ліверпуля" (facebook.com/LiverpoolFC)
Автор: Антон Федорців

Понад 19 тисяч уболівальників англійського "Ліверпуля" отримають від Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) компенсацію за витрати на квитки на фінал Ліги чемпіонів 2021/22 проти мадридського "Реала".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

УЄФА анонсував виплату компенсацій фанатам "червоних" за торішній фінал головного єврокубка на паризькій арені "Стад де Франс". Старт поєдинку "Ліверпуля" проти "Реала" тоді затримали на 36 хвилин.

Разом із очільником МВС Франції європейські футбольні функціонери поклали на вболівальників англійського гранда відповідальність за заворушення під стадіоном. Менеджмент "Ліверпуля", однак, опротестував вердикт УЄФА та став на бік фанатів. Союзу асоціацій довелося замовити незалежне дослідження, за результатами якого провина за провальну організацію фіналу лежить на УЄФА.

Організатор Ліги чемпіонів тепер виплатить компенсацію 19618 уболівальникам. Кошти отримають ті, хто не зміг вчасно пройти чи взагалі не потрапив на стадіон. Нейтральні шанувальники футболу та фанати "Реала" теж матимуть право на компенсацію, якщо мали проблеми з входом на "Стад де Франс".

Раніше президент УАФ Павелко анонсував наміри повернути вболівальників на трибуни арен України. Дозволити організацію поєдинків за присутності фанатів повинні місцеві військові адміністрації. Уболівальники зможуть відвідати матчі, якщо поруч є укриття з достатньою кількістю місць.

До слова, раніше опублікували графік матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛиверпульУЕФАЛіга чемпіонів