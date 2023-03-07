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Продолжение Лиги чемпионов 7-8 марта: полное расписание матчей вторника и среды

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Европа, Вторник 07 марта 2023 10:00
Продолжение Лиги чемпионов 7-8 марта: полное расписание матчей вторника и среды Фото: Битва "Челси" и "Боруссии" Д запланирована на вторник (facebook.com/ChampionsLeague)
Автор: Антон Федорцив

Двумя поединками во вторник начнется раунд ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Внимание футбольной Европы 7 марта будет приковано к Лиссабону и Лондону. Там определятся обладатели первых двух путевок в четвертьфинал главного еврокубка.

В португальскую столицу на встречу с местной "Бенфикой" прибыл "Брюгге". Бельгийцы уступили в домашнем матче (0:2) и выглядят аутсайдером противостояния. Впрочем, на групповом этапе брюггинцы сумели выбросить за борт Лиги чемпионов "Байер" и мадридский "Атлетико".

Центральный матч дня состоится на "Стэмфорд Бридж". Там "Челси" Михаила Мудрика постарается отыграться после выездного поражения в Дортмунде. "Боруссия" прилетела на Туманный Альбион с небольшим гандикапом – дома "шмели" минимально победили.

Открыт вопрос о победителе и в дуэлях среды. "Тоттенхэм" минимально проиграл "Милану" на выезде и будет пытаться реабилитироваться на родной арене. "Бавария" же завоевала важное преимущество в один мяч в Париже и будет фаворитом ответного матча против ПСЖ.

Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Трансляции доступны в подписке "Максимальная" и на платформе Volia TV.

Список ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 7-8 марта:

  • "Бенфика" – "Брюгге", 7 марта, 22:00
  • "Челси" – "Боруссия" Дортмунд, 7 марта, 22:00
  • "Бавария" – "Пари Сен-Жермен", 8 марта, 22:00
  • "Тоттенхэм" – "Милан", 8 марта, 22:00

Продолжение Лиги чемпионов 7-8 марта: полное расписание матчей вторника и среды

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Фейеноорда" перед 1/8 финала Лиги Европы.

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