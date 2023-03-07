Продолжение Лиги чемпионов 7-8 марта: полное расписание матчей вторника и среды
Двумя поединками во вторник начнется раунд ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/23.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Внимание футбольной Европы 7 марта будет приковано к Лиссабону и Лондону. Там определятся обладатели первых двух путевок в четвертьфинал главного еврокубка.
В португальскую столицу на встречу с местной "Бенфикой" прибыл "Брюгге". Бельгийцы уступили в домашнем матче (0:2) и выглядят аутсайдером противостояния. Впрочем, на групповом этапе брюггинцы сумели выбросить за борт Лиги чемпионов "Байер" и мадридский "Атлетико".
Центральный матч дня состоится на "Стэмфорд Бридж". Там "Челси" Михаила Мудрика постарается отыграться после выездного поражения в Дортмунде. "Боруссия" прилетела на Туманный Альбион с небольшим гандикапом – дома "шмели" минимально победили.
Открыт вопрос о победителе и в дуэлях среды. "Тоттенхэм" минимально проиграл "Милану" на выезде и будет пытаться реабилитироваться на родной арене. "Бавария" же завоевала важное преимущество в один мяч в Париже и будет фаворитом ответного матча против ПСЖ.
Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Трансляции доступны в подписке "Максимальная" и на платформе Volia TV.
Список ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 7-8 марта:
- "Бенфика" – "Брюгге", 7 марта, 22:00
- "Челси" – "Боруссия" Дортмунд, 7 марта, 22:00
- "Бавария" – "Пари Сен-Жермен", 8 марта, 22:00
- "Тоттенхэм" – "Милан", 8 марта, 22:00
К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Фейеноорда" перед 1/8 финала Лиги Европы.
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