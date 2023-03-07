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УЕФА вернет деньги двум десяткам тысяч фанатов "Ливерпуля": что случилось

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Ньон, Вторник 07 марта 2023 16:09
УЕФА вернет деньги двум десяткам тысяч фанатов "Ливерпуля": что случилось Фото: Вирджил ван Дейк с фанатами "Ливерпуля" (facebook.com/LiverpoolFC)
Автор: Антон Федорцив

Свыше19 тысяч болельщиков английского "Ливерпуля" получат от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) компенсацию за расходы на билеты на финал Лиги чемпионов 2021/22 против мадридского "Реала".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

УЕФА анонсировал выплату компенсаций фанатам "красных" за прошлогодний финал главного еврокубка на парижской арене "Стад де Франс". Старт поединка "Ливерпуля" против "Реала" тогда задержали на 36 минут.

Вместе с главой МВД Франции европейские футбольные функционеры возложили на болельщиков английского гранда ответственность за беспорядки под стадионом. Менеджмент "Ливерпуля", однако, опротестовал вердикт УЕФА и принял сторону фанатов. Союзу ассоциаций пришлось заказать независимое исследование, по результатам которого вина за провальную организацию финала лежит на УЕФА.

Организатор Лиги чемпионов теперь выплатит компенсацию 19 618 болельщикам. Денежные средства получат те, кто не смог вовремя пройти или вообще не попал на стадион. Нейтральные поклонники футбола и фанаты "Реала" тоже будут иметь право на компенсацию, если у них были проблемы со входом на "Стад де Франс".

Ранее президент УАФ Павелко анонсировал намерения вернуть болельщиков на трибуны арен Украины. Разрешить организацию поединков при присутствии фанатов должны местные военные администрации. Болельщики смогут посетить матчи, если рядом есть укрытие с достаточным количеством мест.

К слову, ранее опубликовали график ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

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