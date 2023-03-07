УЄФА поверне гроші двом десяткам тисяч фанатів "Ліверпуля": що трапилося

Понад 19 тисяч уболівальників англійського "Ліверпуля" отримають від Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) компенсацію за витрати на квитки на фінал Ліги чемпіонів 2021/22 проти мадридського "Реала".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

УЄФА анонсував виплату компенсацій фанатам "червоних" за торішній фінал головного єврокубка на паризькій арені "Стад де Франс". Старт поєдинку "Ліверпуля" проти "Реала" тоді затримали на 36 хвилин.

Разом із очільником МВС Франції європейські футбольні функціонери поклали на вболівальників англійського гранда відповідальність за заворушення під стадіоном. Менеджмент "Ліверпуля", однак, опротестував вердикт УЄФА та став на бік фанатів. Союзу асоціацій довелося замовити незалежне дослідження, за результатами якого провина за провальну організацію фіналу лежить на УЄФА.

Організатор Ліги чемпіонів тепер виплатить компенсацію 19618 уболівальникам. Кошти отримають ті, хто не зміг вчасно пройти чи взагалі не потрапив на стадіон. Нейтральні шанувальники футболу та фанати "Реала" теж матимуть право на компенсацію, якщо мали проблеми з входом на "Стад де Франс".

Раніше президент УАФ Павелко анонсував наміри повернути вболівальників на трибуни арен України. Дозволити організацію поєдинків за присутності фанатів повинні місцеві військові адміністрації. Уболівальники зможуть відвідати матчі, якщо поруч є укриття з достатньою кількістю місць.