УЄФА змінив арбітра матчу "Аякс" - "Реал" за добу до гри

Фото: "Аякс" - "Реал" (ajax.nl)

Замість Шимона Марциняк обслуговуватиме зустріч буде Дамір Скоміна

УЄФА здійснив перестановку в суддівській бригаді на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між амстердамським "Аяксом" і мадридським "Реалом". Про це повідомляє Marca.

Замість Шимона Марциняк головним арбітром зустрічі призначений словенець Дамір Скоміна. Польський арбітр буде відповідати за VAR в Лаосі, який стане для нього першим досвідом відеоасистента рефері в Лізі чемпіонів.

Sloveen Skomina scheidsrechter bij Ajax - Real Madrid https://t.co/xuKmXRtuYx pic.twitter.com/f3o3wQQW0p — Ajax Nieuws (@ajax__nieuws) February 11, 2019

Матч відбудеться завтра, 13 лютого. Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом. Гра у відповідь пройде 5 березня в Мадриді.

UEFA changes the referee of Ajax - Real Madrid game, Damir Skomina will be the referee and Szymon Marciniak, who was appointed earlier will be in the VAR. pic.twitter.com/ChspSJloZU — Real Madrid Info (@RMadridInfo) February 11, 2019

Нагадаємо, в нинішньому розіграші плей-офф ЛЧ система Відеодопомога арбітрам (VAR) буде введена вперше в історії. Напередодні старший офіцер УЄФА з питань суддівства Роберто Розетті пояснив, як буде застосовуватися система в Лізі чемпіонів.