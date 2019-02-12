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УЄФА змінив арбітра матчу "Аякс" - "Реал" за добу до гри

Новини » Спорт    12.02.2019 - 10:09
УЄФА змінив арбітра матчу "Аякс" - "Реал" за добу до гри
Фото: "Аякс" - "Реал" (ajax.nl)

Замість Шимона Марциняк обслуговуватиме зустріч буде Дамір Скоміна

УЄФА здійснив перестановку в суддівській бригаді на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між амстердамським "Аяксом" і мадридським "Реалом". Про це повідомляє Marca.

Замість Шимона Марциняк головним арбітром зустрічі призначений словенець Дамір Скоміна. Польський арбітр буде відповідати за VAR в Лаосі, який стане для нього першим досвідом відеоасистента рефері в Лізі чемпіонів.

Матч відбудеться завтра, 13 лютого. Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом. Гра у відповідь пройде 5 березня в Мадриді.

Нагадаємо, в нинішньому розіграші плей-офф ЛЧ система Відеодопомога арбітрам (VAR) буде введена вперше в історії. Напередодні старший офіцер УЄФА з питань суддівства Роберто Розетті пояснив, як буде застосовуватися система в Лізі чемпіонів.

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