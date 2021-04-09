УЄФА може перенести матчі Євро-2020 з чотирьох міст. Рішення ухвалять 19 квітня

Як розповіли в УЄФА, готовність проводити матчі Євро-2020 з глядачами підтвердили 8 міст: Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон та Санкт-Петербург.

Водночас УЄФА досі чекає на додаткову інформацію про плани щодо заповнення стадіонів від Більбао, Дубліна, Мюнхена та Риму. Міста повинні надати інформацію до 19 квітня, після чого УЄФА ухвалить остаточне рішення про проведення матчів там.

Зазначається, що Санкт-Петербург та Баку відкриють стадіони для 50% глядачів, Будапешт планує заповнити стадіон на 100%, але з суворими правилами входу.

Амстердам, Бухарест, Глазго та Копенгаген дозволять заповнюваність стадіонів від 25% до 33% глядачів. Лондон також підтвердив готовність відкрити стадіон щонайменше для 25% глядачів.