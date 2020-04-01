УЄФА переніс заплановані на червень матчі збірних

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УЄФА також має намір змінити терміни трансферного вікна

Черерз пандемію коронавірусу перенесено всі заплановані на червень матчі футбольних збірних. Про це йдеться в заяві на офіційному сайті УЄФА.

Повідомляється, що всі матчі європейських національних збірних (чоловічих і жіночих), які мали відбутися в червні 2020 року, переносяться на неопределнний термін. Сюди входять матчі плей-офф Євро-2020 і відбіркові матчі ЄВРО-2021 серед жінок.

Відзначимо, Євро-2020 планується вперше в історії провести в різних великих містах Європи. У зв'язку з пандемією коронавірусу турнір вже перенесено на 2021 рік. Збірна команда України напряму вийшла на Євро-2020.

Також повідомляється, що рішення щодо всіх клубних змагань УЄФА сезону 2020/21 переносяться до подальшого повідомлення, зокрема, щодо процесу прийому та реєстрації гравців. УЄФА встановить нові терміни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що УЄФА може відновити матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи в липні або серпні. За даними німецького телеканалу ZDF, матчі європейських збірних не будуть проводитися до осені.