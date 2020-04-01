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УЄФА переніс заплановані на червень матчі збірних

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 17:26
УЄФА переніс заплановані на червень матчі збірних
Ілюстративне фото (Anže Malovrh, STA)

УЄФА також має намір змінити терміни трансферного вікна

Черерз пандемію коронавірусу перенесено всі заплановані на червень матчі футбольних збірних. Про це йдеться в заяві на офіційному сайті УЄФА.

Повідомляється, що всі матчі європейських національних збірних (чоловічих і жіночих), які мали відбутися в червні 2020 року, переносяться на неопределнний термін. Сюди входять матчі плей-офф Євро-2020 і відбіркові матчі ЄВРО-2021 серед жінок.

Відзначимо, Євро-2020 планується вперше в історії провести в різних великих містах Європи. У зв'язку з пандемією коронавірусу турнір вже перенесено на 2021 рік. Збірна команда України напряму вийшла на Євро-2020.

Також повідомляється, що рішення щодо всіх клубних змагань УЄФА сезону 2020/21 переносяться до подальшого повідомлення, зокрема, щодо процесу прийому та реєстрації гравців. УЄФА встановить нові терміни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що УЄФА може відновити матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи в липні або серпні. За даними німецького телеканалу ZDF, матчі європейських збірних не будуть проводитися до осені.

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