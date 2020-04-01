ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

УЄФА може відновити єврокубки в липні або серпні, - ZDF

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 14:57
УЄФА може відновити єврокубки в липні або серпні, - ZDF
Ілюстративне фото (uefa.com)

Передбачається, що в червні міжнародні матчі будуть призупинені

Через пандемію коронавірусу Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) може відновити розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи в липні або серпні. Про це повідомляє німецький телеканал ZDF.

Зокрема, як повідомив в Twitter журналіст ZDF Маркус Харм, єврокубковий сезон відновиться влітку.

"УЄФА переносить Лігу чемпіонів і Лігу Європи на липень / серпень. Всі міжнародні матчі в червні будуть припинені і, ймовірно, не будуть проводитися до осені", - зазначив він.

УЄФА може відновити єврокубки в липні або серпні, - ZDF

Відзначимо, сьогодні УЄФА провела відеоконференцію з представниками 55 асоціацій-членів. Офіційних результатів консультацій поки немає.

Нагадаємо, раніше The Independent повідомляло, що УЄФА розглядає можливість проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи без уболівальників. При цьому домінуючою залишається точка зору, що єврокубкові турніри повинні бути дограні в нинішньому сезоні до старту наступних розіграшів.

Відзначимо, раніше Міжнародна федерація футболу (ФІФА) попросила футболістів погодитися на тимчасове зниження зарплат через економічну кризу і падіння доходів, пов'язане з пандемією.

У Греції виявили коронавірус на лайнері з українцями на борту
Новини України УЕФАЛіга ЄвропиЛига ЧемпиновКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся