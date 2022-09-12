УЄФА переніс матч Ліги чемпіонів через смерть Єлизавети ІІ: відома нова дата

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Матч Рейнджерс – Наполі 13 вересня не відбудеться. У зв'язку зі смертю британської королеви Єлизавети ІІ УЄФА змістив поєдинок на один день – 14 вересня. Старт зустрічі о 22:00.

Причиною для перенесення матчу стали організаційні проблеми. Через проведення заходів із вшанування пам'яті глави держави, яка відійшла у вічність на 97-му році життя, та підготовку до похорону монарха британська поліція зосередження на охороні громадського порядку та зіткнулася з нестачею людських ресурсів на інші події.

Із міркувань безпеки до Сполученого Королівства також не впустять фанатів "Наполі". Згодом уболівальники "Рейнджерс" не зможуть відвідати виїзний матч із "партенопейцями", щоб обидві команди перебували в рівних умовах.

Раніше Прем'єр-ліга та інші професіональні дивізіони Англії та Шотландії перенесли всі заплановані на 9-12 вересня матчі. Доля поєдинків на внутрішніх аренах обох країн цього тижня наразі невідома.