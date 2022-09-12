"Шахтар" – "Селтік". Експрес-презентація другого суперника в Лізі чемпіонів

Візитка

Рік заснування: 1887

Рейтинг УЄФА: 51-ше місце

Титули: чемпіон Шотландії (52 рази), володар Кубка Шотландії (40 разів), Кубка шотландської ліги (20 разів)

Найвище досягнення у єврокубках: Кубок чемпіонів 1966/67

Прізвиська: "кельти", "обручі"

Домашній стадіон: "Селтік Парк" (вміщує 60 411 глядачів)

Головний тренер: Ангелос Постекоглу

Капітан: Каллум Макгрегор

Один із двох гегемонів Шотландії нарешті повернувся до Ліги чемпіонів. Пауза з виходом до групового етапу головного єврокубка для "кельтів" затягнулася на 5 років. Часи, коли "Селтік" регулярно наводив шурхіт у Європі, безповоротно минули. Навряд ще колись шотландський гранд вийде до фіналу Кубка чемпіонів.

Та історія вже не зміниться. Саме "Селтік" приніс Британії перший найпрестижніший європейський трофей. Уже потім були перемоги "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуля", "Ноттінгем Форест", "Астон Вілли" та "Челсі" в новітній час. Тепер навіть фінал Кубка УЄФА 2002/03 виглядає трохи непідйомним завданням. Хоча "Рейнджерс" навесні дійшов до фіналу Ліги Європи...

Та нині сонце знову зійшло над "Селтік Парк". Команда впродовж трьох трансферних вікон непогано підсилилася, заграла в цікавий футбол і на старті групового турніру Ліги чемпіонів виглядає претендентом на вихід у плей-офф. Непогана можливість відбити затрати та примножити прибутки для представника ліги без інтриги.

Досвід виступів у Лізі чемпіонів ще стане "Селтіку" в нагоді. Вкупі з поверненням конкуренції з "Рейнджерс" це забезпечить команді прогрес. Як наслідок, вона зможе щороку претендувати бодай на боротьбу за плей-офф єврокубків. У реаліях сьогодення така диспозиція десь поруч із завойованим колективом великого Джока Стіна трофеєм.

Історія протистоянь із "Шахтарем"

"Шахтар" – "Селтік" – 3:0 (Ліга чемпіонів 2004/05)

"Селтік" – "Шахтар" – 1:0 (Ліга чемпіонів 2004/05)

"Шахтар" – "Селтік" – 2:0 (Ліга чемпіонів 2007/08)

"Селтік" – "Шахтар" – 2:1 (Ліга чемпіонів 2007/08)

Двічі шляхи "кельтів" перетиналися з "Шахтарем" у єврокубках. І попередні побачення шотландського та українського грандів відбулися саме на груповому етапі Ліги чемпіонів. Щоразу вони завершувалися однаково – перемогами господарів. Щоправда, "гірникам" вони вдавалися впевненішими.

Восени 2004-го в Донецьку "Шахтар" розгромив "кельтів" завдяки дублю Матузалема та голу Брандау. "Селтік" відповів мінімальною перемогою зі скандальним голом із вільного удару за затягування часу Лаштувкою. Через три роки команди обмінялися звитягами з голами того ж Брандау і тут, і там.

Команда

За останній рік "Селтік" серйозно кадрово оновився. До Глазго їдуть новачки з потенціалом зростання з непровідних чемпіонатів і списані в топ-дивізіонах таланти. Окрема історія – трансфери з J-Ліги. Добре знайомий з японською лігою тренер Постекоглу переманив звідти низку виконавців.

Найсильніший із них – Кього Фурухасі. Японський вінгер, який може зіграти і в центрі атаки, коштував "кельтам" скромні 4,5 млн євро. Та на "Селтік Парк" швидко освоївся та здивував статистикою – 40 матчів, 26 м'ячів у всіх турнірах. Намагається не відставати і Даідзен Маеда – 30 поєдинків, 9 голів, 9 асистів.

А ще прибув цілий інтернаціонал у складі хорвата Юрановіча, ізраїльтянина Абади, австралійця Муя, шведа Старфельта, грека Якумакіса, португальця Жоти та багатьох інших. Водночас у "Селтіку" залишається ціла групи шотландських збірників – Тейлор, Ралстон, Макгрегор, Тернбулл, Форрест. Уже взимку половина цієї команди може опинитися у сусідній АПЛ.

Тренер

Понад рік на чолі "кельтів" трудиться Ангелос Постекоглу – грек, який виріс в Австралії. Його призначення влітку 2021-го сприймали зі скепсисом. Не обійшлося й без курйозу – новий керманич "Селтіка" повинен був отримати спецдозвіл на роботу в Європі, оскільки мав тренерську ліцензію, що дозволяла працювати лише в Азії.

Та "кельти" під керівництвом Постекоглу провели потужний сезон. "Селтік" повернув собі чемпіонський титул, виграв Кубок ліги та дійшов до півфіналу Кубка Шотландії, а сам тренер став Менеджером року. Не фартило лише в єврокубках, де шотландський гранд почергово вилетів із Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.

57-річний фахівець може затриматися в Глазго надовго. Він став ковтком свіжого повітря для клубу, який відверто деградував після від'їзду в англійський "Лестер" Брендана Роджерса. Постекоглу оновив команду, змінив принципи гри та, ймовірно, ще сповнений ідей для подальшого прогресу "обручів".

Сезон 2022/23

"Селтік" зі старту нового сезону захопив лідерство в чемпіонаті та після шести турів на 5 очок випереджає конкурентів із "Рейнджерс". Та і в Дербі Старої фірми "кельти" нокаутували принципового опонента (4:0) та, вочевидь, збираються до Різдва залишити "синім" хіба математичні шанси на чемпіонство.

Вдалий старт на внутрішній арені дозволить "Селтіку" змістити акцент на єврокубки. Безумовним фаворитом квартету в Лізі чемпіонів є мадридський "Реал", а ось з РБ "Лейпциг" і "Шахтарем" шотландцям цілком до снаги поборотися за нечуване – місце в плей-офф турніру. Такого не було вже майже 10 років!

У нинішній кампанії "Селтік" грає за схемою 4-3-3. Ця формація стала настільки базовою, що "кельти" не відмовилися від неї навіть у двобої з "Реалом". І хоч від Королівського клубу команда Постекоглу зазнала розгрому, та на "Шахтар" сюрпризів очікувати не слід. Фантастична різниця забитих і пропущених у чемпіонаті (25:1) – найкраща ілюстрація ефективності.