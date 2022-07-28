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УЄФА відкрив справу проти "Фенербахче" за прославляння Путіна фанатами

Фото: УЄФА не сподобалися згадки про Володимира Путіна в Стамбулі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Ганебна витівка вболівальників стамбульського "Фенербахче", схоже, обернеться серйозними проблемами. Союз європейських футбольних асоціацій взявся розслідувати інцидент зі скандуванням імені Володимира Путіна в матчі проти київського "Динамо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Поведінка турецьких уболівальників стане предметом розслідування УЄФА. Фанати "жовтих канарок" намагалися спровокувати український гранд вигуками імені президента країни-агресора Путіна.

"Інспектор УЄФА з етики та дисципліни проведе дисциплінарне розслідування імовірно неправомірної поведінки вболівальників "Фенербахче" під час матчу проти київського "Динамо" в Стамбулі 27 липня. Інформація щодо цього питання буда оголошена додатково", – йдеться в повідомленні.

Фанати "жовтих канарок" почали скандувати ім'я Путіна після того, як "Фенербахче" зрівняв рахунок. У відповідь керманич "біло-синіх" Мірча Луческу проігнорував післяматчеву прес-конференцію.

Напередодні "Динамо" здолало "Фенербахче" в додатковий час завдяки голам Буяльського та Караваєва. У 3-му раунді кваліфікації український гранд зустрінетсь зі "Штуртом" із Граца. Матчі заплановані на 3 і 9 серпня.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

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