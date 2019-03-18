УЄФА відкрив справу стосовно Роналду після гри з "Атлетіко"

Лідер "Ювентуса" може пропустити матчі проти "Аякса" в Лізі чемпіонів

Дисциплінарний комітет УЄФА порушив справу проти нападника туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду в зв'язку з поведінкою після закінчення матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з "Атлетіко" (3:0). Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Португалець після гри повторив жест головного тренера мадридців Дієго Сімеоне, який під час першої зустрічі (2:0) після гола своєї команди сповернувся до трибун і демонстративно схопив себе за пах. За цей жест дисциплінарний комітет УЄФА оштрафував аргентинського фахівця на 20 тисяч євро.

Вердикт у справі Роналду буде винесено 21 березня. Португалець може бути оштрафований або навіть дискваліфікований. Таким чином, форвард ризикує пропустити матчі з "Аяксом" в чвертьфіналі турніру.

Нагадаємо, Роналду був визнаний кращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.

