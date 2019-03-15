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Роналду визнаний кращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Новини » Спорт    15.03.2019 - 15:51
Роналду визнаний кращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів
Фото: Кріштіану Роналду (twitter.com/juventusfc)

Португалець оформив хет-трик у матчі з "Атлетіко"

Нападаючий "Ювентуса" Кріштіану Роналду став переможцем голосування за кращого футболіста ігрового тижня в Лізі чемпіонів. ПРо це повідомляє прес-служба УЄФА.

Португальський форвард відзначився хет-триком у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з мадридським "Атлетіко". Бьянконері здобули перемогу з рахунком 3:0, зробивши камбек після поразки в першій зустрічі - 0:2.

На звання кращого гравця тижня в Лізі чемпіонів також претендували форвард "Барселони" Ліонель Мессі, нападник "Ліверпуля" Садіо Мане і півзахисник "Манчестер Сіті" Лерой Зане.

Нагадаємо, Роналду викликаний в збірну Португалії на матчі відбіркового циклу Євро-2020 з Україною і Сербією. 

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