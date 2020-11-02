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УЄФА розглядає можливість проведення Євро-2020 в одній країні

Європа, Понеділок 02 листопада 2020 21:35
УЄФА розглядає можливість проведення Євро-2020 в одній країні
Фото: трофей чемпіонату Європи (uefa.com)
Автор: Роман Тверденко

УЄФА схиляється до проведення чемпіонату Європи в 2021 році в одній країні. Розглядати цей варіант змушує ситуація з коронавірусом на континенті.

Про це повідомляє французьке видання Le Parisien.

В УЄФА представляють проблематичною ситуацію переїзду збірних між країнами в умовах пандемії. І тому кращим варіантом може бути проведення турніру в одній країні замість 12 міст в різних країнах, як заплановано спочатку.

Зараз основним кандидатом на проведення Євро вважається Росія. Однією з основних причин називається стерпна ситуація з коронавірусом в країні. Ще до скасування проведення чемпіонату в цьому році, Росія пропонувала провести турнір у них спочатку запланованих рамках - з 12 червня по 12 липня.

Тим не менш, варіант з перенесенням чемпіонату Європи в Росію не є вирішеним питанням. Багато хто сумнівається в правдивості статистики по захворюваності COVID, яку публікує Кремль.

Також не повністю виключений і варіант проведення Євро-2020 в початковому форматі. При цьому під питанням матчі в Баку з-за війни Азербайджану і Вірменії в Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, чемпіонат Європи-2020 був перенесений на 2021 рік із збереженням назви. У різних інтерв'ю президент УЄФА Александер Чеферін підкреслював, що організація поки сподівається провести турнір в початковому форматі.

Сьогодні повідомлялося, що матч київського "Динамо" проти каталонської "Барселони" в третьому турі Ліги чемпіонів можуть перенести з-за великої кількості гравців з позитивним тестом на коронавірус у киян.

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