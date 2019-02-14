УЄФА пояснив рішення арбітра скасувати м'яч "Аякса" в ворота "Реала"

Фото: арбітр Скоміна вперше в ЛЧ скасував гол після VAR (uefa.com)

Рішення було прийнято відповідно до інструкції

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) пояснив рішення арбітра Даміра Скоміни скасувати гол захисника "Аякса" Ніколаса Тальяфіко в ворота "Реала". Про це мовиться в заяві на сайті організації.

Взяття воріт не було зараховано словенським суддею на 38 хвилині першого матчу між командами після перегляду VAR (системи відеодопомоги арбітрам).

"Суддя констатував, що одноклубник Тальяфіко Душан Тадич перебував в положенні поза грою і перешкоджав воротареві, заважаючи тому зіграти в м'яч в момент удару головою або позбавляючи його можливості зробити це. Рішення було прийнято відповідно до інструкції VAR. Гол був скасований вірно, а за офсайд був призначений вільний удар", - сказано в повідомленні.

Матч, в якому вперше в історії Ліги чемпіонів був скасований гол після використання VAR, завершився з рахунком 2:1 на користь мадридців.

У нинішньому розіграші турніру було вирішено почати використання системи з першого раунду плей-офф. Напередодні, 12 лютого, відбулися два матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, але в них арбітри не використовували відеоповтори.

Нагадаємо, УЄФА здійснив перестановку в суддівській бригаді матчу "Аякс" - "Реал" за добу до гри.