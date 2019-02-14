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"Реал" вирвав перемогу над "Аяксом" на останніх хвилинах

Новини » Спорт    14.02.2019 - 00:13
"Реал" вирвав перемогу над "Аяксом" на останніх хвилинах

Вперше в історії Ліги чемпіонів забитий гол був скасований після відеоперегляду

"Аякс" програв "Реалу" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ». Зустріч відбулася на стадіоні "Йохан Кройфф Арена" в Амстердамі і завершилася з рахунком 1: 2.

На 37 хвилині захисник "Аякса" Ніколас Тальяфіко забив гол у ворота «Реала», проте після перегляду відеоповтору головний арбітр зустрічі Даріо Скоміна відмінив взяття воріт.

На 60 хвилині нападник Реала "Карім Бензема відправив у ворота амстердамської команди м'яч. Гол у відповідь послідував через 15 хвилин - автором забитого м'яча став півзахисник" Аякса "Хакім Зіеш. На 87 хвилині переможний гол« Реала »забив вийшов на заміну півзахисник Марко Асенсио.

Матч-відповідь "Реал" - "Аякс" відбудеться 5 березня на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

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