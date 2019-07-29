УЄФА назвав суддів на матч відбору Ліги Європи "Зоря" - "Будучность"

УЄФА призначив бригаду суддів і офіційних осіб, які будуть задіяні в матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між "Зорею" та "Будучностю". Про це повідомляє прес-служба луганської команди.

Зустріч обслуговуватиме бригада арбітрів з Ірландії на чолі з Нілом Дойлі. Йому допомагатимуть Даррен Кері і Дара Кіган, четвертий арбит - Джон Маклоулін. Суддівський спостерігач - Петро Сігурдссон (Ісландія).

Делегат УЄФА - Борис Станков (Болгарія).

У першій грі луганська команда забезпечує собі комфортний результат - 3: 1.

Гра у відповідь між луганською і чорногорською командами відбудеться на стадіоні "Славутич-Арена" у Запоріжжі 1 серпня, початок - о 19:00 за київським часом.

Переможець протистояння за сумою двох матчів зіграє в третьому відбірковому раунді Ліги Європи з кращою командою пари ЦСКА (Болгарія) - "Осієк" (Хорватія).