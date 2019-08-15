ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

УЄФА назвав кращого гравця матчу за Суперкубок

Новини » Спорт    15.08.2019 - 12:43
УЄФА назвав кращого гравця матчу за Суперкубок
Фото: Садіо Мане по центру тримає трофей (twitter.com/LFC)

Це сенегальський форвард "Ліверпуля" Садіо Мане

УЄФА назвав кращим гравцем матчу за Суперкубок сенегальського форварда "Ліверпуля" Садіо Мане. Про це повідомляється на сайті організації.

Поєдинок, який відбувся напередодні на стадіоні "Бешикташ Парк" в Стамбулі, завершився з рахунком 2:2, 5:4 - по пенальті.

Нападник "мерсисайдців" записав на свій рахунок обоє голи своєї команди на 48 і 95 хвилинах. При цьому сенегальця замінили на 103 хвилині.

"Таке відчуття, що африканець минулий сезон і не закінчував. Мане продемонстрував звичні бомбардирські навички, відзначившись, зокрема, красивим пострілом в додатковий час", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, вперше в історії чоловічий єврофінал обслужила жіноча бригада арбітрів.

Клопп поки не має наміру продовжувати контракт з "Ліверпулем" "Челсі" оголосить про призначення нового тренера в найближчі дні
Новини України ЛиверпульУЕФАЧелси
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся