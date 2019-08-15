УЕФА назвал лучшего игрока матча за Суперкубок

Фото: Садио Мане по центру держит трофей (twitter.com/LFC)

Это сенегальский форвард "Ливерпуля" Садио Мане

УЕФА назвал лучшим игроком матча за Суперкубок сенегальского форварда "Ливерпуля" Садио Мане. Об этом сообщается на сайте организации.

Поединок, который состоялся накануне на стадионе "Бешикташ Парк" в Стамбуле, завершился со счетом 2:2, 5:4 - по пенальти.

Нападающий "мерсисайдцев" записал на свой счет оба гола своей команды на 48 и 95 минутах. При этом сенегалец был заменен на 103 минуте.

"Такое чувство, что африканец прошлый сезон и не заканчивал. Мане продемонстрировал привычные бомбардирские навыки, отметившись, в частности, красивым выстрелом в дополнительное время", - отмечается в сообщении.

Напомним, впервые в истории мужской еврофинал обслужила женская бригада арбитров.