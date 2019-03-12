УЄФА призначив німецьку бригаду арбітрів на матч "Динамо" - "Челсі"

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи судитиме Тобіас Штілер

УЕФА назначил судейскую бригаду на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между киевским "Динамо" и лондонским "Челси". Как сообщается на сайте организации, вся бригада арбитров представляет Германию.

Главным арбитром встречи назначен 37-летний Тобиас Штилер. Его помощниками будут Майк Пикель и Кристиан Гиттельманн. Четвертый арбитр - Ян Зейдель. Дополнительные ассистенты - Марко Фритц и Харм Осмерс.

Судейский наблюдатель - Алан Хамер из Люксембурга, делегат УЕФА - австриец Альфред Людвиг.

Матч "Динамо" - "Челси" состоится в четверг, 14 марта, в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало поединка в 19:55 по Киеву. В первом поединке в Лондоне хозяева победили со счетом 3:0.