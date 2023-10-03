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УЕФА хотел назначить на матч "Шахтера" главу судейского корпуса РФ, но быстро передумал

Вторник 03 октября 2023 16:47
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УЕФА хотел назначить на матч "Шахтера" главу судейского корпуса РФ, но быстро передумал Фото: УЕФА хотел назначить на матч "Шахтера" главу судейского корпуса РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планировал назначить судейским инспектором на матч донецкого "Шахтера" Милорада Мажича, который работает в структуре российского футбола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Серб Милорад Мажич еще вчера, 2 октября, был указан как судейский инспектор на матче "Шахтер" - "Антверпен" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. В этом году Мажич занял должность главы департамента судейства российского футбольного союза (РФС).

УЕФА хотел назначить на матч &quot;Шахтера&quot; главу судейского корпуса РФ, но быстро передумалФото: Милорад Мажич должен был работать на матче "Шахтера" (скриншот)

В УЕФА хотели, чтобы он дал оценку действиям бригады судей во главе с Раде Обреновичем из Словении.

Но уже сегодня, 3 октября, на сайте УЕФА судейским инспектором на матче "Шахтера" указан Ян Вегерееф из Нидерландов.

УЕФА хотел назначить на матч &quot;Шахтера&quot; главу судейского корпуса РФ, но быстро передумалФото: УЕФА заменила судейского инспектора на матче "Шахтера" (скриншот)

Скандальные решения УЕФА

Напомним, это не первое скандальное решение Союза европейских футбольных ассоциаций. Еще на прошлой неделе УЕФА решил вернуть российские юношеские команды на международные соревнования.

В Союзе это объяснили тем, что "детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит на взрослых".

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