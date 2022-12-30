Россия вчера выпустила по Украине 70 ракет, 58 - сбили

Россия в ходе вчерашней массированной атаки выпустила по Украине 70 ракет. Бойцы противовоздушной обороны уничтожили 58 вражеских ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В ходе вчерашней ракетной атаки защитники уничтожили в Киевской области российский беспилотник "Орлан-10". Оккупанты планировали использовать БПЛА для воздушной разведки и выявления позиций украинской ПВО.

Также вчера силы ПВО уничтожили на востоке Украины три разведывательных дрона россиян и вертолет Ми-8.

Кроме того, военные призывают украинцев не публиковать данные об обстрелах, позициях ПВО и другую информацию, которая может помочь врагу во время последующих атак.