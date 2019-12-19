Зручний маршрут: Путін заявив, що транзит газу через Україну збережеться

Президент Росії Володимир Путін заявив, що транзит російського газу через територію України збережеться, але не уточнив, на який термін. Про це він заявив під час прес-конференції, передає РБК-Україна.

За його словами, Росія не бажає загострювати ситуацію в енергетиці.

"Будемо зберігати транзит через Україну. Питання в обсягах і термінах, на які можна укласти контракт. При цьому, ми не збираємося укладати на якийсь термін, щоб потім припинити. Ні. Це зручний маршрут, ми готові його зберігати. Я думаю, що ми домовимося. Ми на шляху до цих домовленостей. У нас немає бажання загострювати ситуацію в енергетиці", - сказав Путін.

Він також заявив, що рішення Стокгольмського арбітражного суду нібито є політичним.

"Ми хочемо вирішити цю тему. Я переконаний, що рішення Стокгольмського арбітражу має не юридичний, а політичний характер. Рішення є, і ми повинні з цього виходити. Будемо шукати прийнятне рішення, в тому числі й для України", - заявив президент РФ.

Нагадаємо, раніше прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ незадоволені рішенням Стокгольмського арбітражу. Він також заявляв, що для досягнення газових домовленостей необхідно виключити судові претензії. у "Нафтогазі" називають ці вимоги принизливими.

Путін також заявив, що мінські домовленості є незмінними, а їх перегляд може завести ситуацію на Донбасі в глухий кут.