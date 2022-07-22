Росіяни обстріляли житлові квартали Слов'янська: пошкоджені будинки, поранені люди

Росіяни вкотре обстріляли житлові квартали Слов'янська. Відомо про щонайменше трьох поранених людей, шість пошкоджених п'ятиповерхівок та кілька приватних будинків.

Про це повідомояє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

За попередньою інформацією, обстріл міста окупанти здійснили касетними боєприпасами. "Російська армія чинить злочини на українській землі, руйнуючи наші міста і селища, вбиваючи мирних людей. За все доведеться відповісти", - написав Кириленко.