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К удару по базе США в Иордании причастны несколько исламских группировок, - Белый дом

Фото: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

По данным разведки Соединенных Штатов, к удару по американской военной базе в Иордании причастны сразу несколько исламистских группировок.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"Мы считаем, что атака в Иордании была спланирована, обеспечена ресурсами и содействием группы под названием "Исламское сопротивление в Ираке", в состав которой входят многочисленные группировки, в том числе "Катаиб Хезболла", – заявил Кирби.

По его словам, к таким выводам позволили прийти данные, которые тщательно собраны и проанализированы подразделениями американской разведки.

Удар по базе США в Иордании

Напомним, 28 января на северо-востоке Иордании у границы с Сирией беспилотник атаковал американскую военную базу. По данным Пентагона, в результате этой атаки ранения получили более 40 американских солдат.

Глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил ответом за атаку "в удобном месте, в удобное время". Президент США Джо Байден заявил, что ответственность за эту атаку несет Иран. Американский лидер отметил, что уже определился с ответными мерами.

Спустя некоторое время иракская вооруженная группировка "Катаиб Хезболла", поддерживаемая Ираном, объявила о приостановлении всех своих военных операций против американских войск на Ближнем Востоке, якобы для того, чтобы предотвратить эскалацию после атаки в Иордании.

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Соединенные Штаты АмерикиИранИордания