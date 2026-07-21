Ударный дрон "Лютый" превратили в носителя ракет: первые детали

На стенде также показали ракеты, применяемые для ударов на глубину до 200 километров.

Под крыльями ударного дрона установили макеты ракет, имеющие заявленную дальность поражения до 200 км и скорость полета до 500 км/ч. Ракеты позволят использовать "Лютый" как многоразовую платформу для ударов в глубину фронта.

Что известно об Ан-196 "Лютый"

Ан-196 "Лютый" – это украинский дрон-камикадзе большой дальности. Впервые разработку этого дрона анонсировал "Укроборонпром" в октябре 2022 года. Тогда было поставлено в известность о намерениях создать беспилотник массой более 200 кг, который мог бы доставить боевую часть массой 75 кг на расстояние свыше 1000 километров.

Первая серийная партия была готова в августе 2023 года. 28 августа 2023 года Силы специальных операций ВСУ атаковали базу 126-й бригады береговой охраны ЧФ РФ в Перевальном.