Ударный дрон "Лютый" превратили в носителя ракет: первые детали

Украинский ударный дрон "Лютый" превратили в носителя ракет. Новинку впервые показали на международной выставке в английском Фарнборо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Оборонку".
На стенде также показали ракеты, применяемые для ударов на глубину до 200 километров.
Под крыльями ударного дрона установили макеты ракет, имеющие заявленную дальность поражения до 200 км и скорость полета до 500 км/ч. Ракеты позволят использовать "Лютый" как многоразовую платформу для ударов в глубину фронта.
Ан-196 "Лютый" – это украинский дрон-камикадзе большой дальности. Впервые разработку этого дрона анонсировал "Укроборонпром" в октябре 2022 года. Тогда было поставлено в известность о намерениях создать беспилотник массой более 200 кг, который мог бы доставить боевую часть массой 75 кг на расстояние свыше 1000 километров.
Первая серийная партия была готова в августе 2023 года. 28 августа 2023 года Силы специальных операций ВСУ атаковали базу 126-й бригады береговой охраны ЧФ РФ в Перевальном.
Ранее сообщалось, что Германия выделила Украине более 100 млн евро на создание ударных беспилотников типа Ан-196 , имеющих радиус действия более 2 тысяч километров. Отмечается, что за немецкие деньги Украина может изготовить несколько сот боевых беспилотников.
Также мы писали, что украинские ударные дроны "Лютый", атаковавшие завод по производству "Шахедов" в российском Ижевске, имели необычную конструкцию. Сообщается, чтобеспилотники, совершившие эту дальнобойную атаку, не имели шасси .