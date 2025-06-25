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Германия профинансирует для Украины закупку ударных дронов Ан-196, - Spiegel

Среда 25 июня 2025 10:30
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Германия профинансирует для Украины закупку ударных дронов Ан-196, - Spiegel Фото: Германия профинансирует для Украины закупку ударных дронов Ан-196 (facebook.com/14RegARMY)
Автор: Константин Широкун

Германия выделит Украине более 100 млн евро на создание ударных беспилотников типа Ан-196, которые имеют радиус действия более 2 тысяч километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

По данным источников издания, правительство Германии профинансирует производство украинских боевых беспилотников "трехзначной миллионной суммой". В частности, речь идет о финансировании строительства ударных дронов Ан-196.

Эти дроны так называемого глубокого удара оснащены боевой частью, и могут преодолеть 2 тысячи километров. Отмечается, что за немецкие деньги Украина может изготовить несколько сотен боевых беспилотников.

"Евросоюз уже пытается интегрировать Украину в оборонную промышленность и использовать свой опыт войны с Россией. Это касается, в частности, индустрии производства дронов. Если еще несколько стран инвестируют больше денег в украинскую оборонную промышленность, Украина много выиграет от такой поддержки", - отмечают источники издания.

Что известно об Ан-196 "Лютый"

Ан-196 "Лютый" - это украинский дрон-камикадзе большой дальности. Впервые разработку этого дрона анонсировал "Укроборонпром" в октябре 2022 года. Тогда было сообщено о намерениях создать беспилотник массой более 200 кг, который мог бы доставить боевую часть массой 75 кг на расстояние более 1000 километров.

Первая серийная партия была готова в августе 2023 года. 28 августа 2023 года Силы специальных операций ВСУ атаковали базу 126-й бригады береговой охраны ЧФ РФ в Перевальном.

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