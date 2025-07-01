Украинские дроны "Лютый", поразившие Ижевск, взлетали необычным образом: в чем особенность
Украинские ударные дроны "Лютый" сегодня, 1 июля, атаковали завод по производству "Шахедов" в российском Ижевске. При этом, судя по кадрам видео, беспилотники ВСУ имели необычную конструкцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.
Сообщается, что украинские дроны "Лютый", которые совершили эту дальнобойную атаку, не имели шасси.
При этом ранее для "Лютого" именно самолетный взлет был единственным известным типом пуска. С одной стороны, это позволяло его запускать без дополнительного оснащения - без катапульты или ускорителя.
С другой, требовало довольно неординарной организации запуска с сопровождением дрона во время взлета. Очевидно, для управления оператором с помощью радиоуправления разбегом, отрывом и набором высоты дрона.
Убрав систему фиксированных опор летательного аппарата, инженеры получили меньшее аэродинамическое сопротивление, и соответственно большую дальность полета. Отсутствие шасси также положительно повлияло на заметность на РЛС. В
то же время отказ от него потребовал пересмотра конструкции. Так, шасси теперь могло отпасть сразу после взлета, или дрон могли запустить с крыши авто, которое разгоняется до взлетной скорости дрона.
Что известно о дронах "Лютый"
Ан-196 "Лютый" - это украинский дрон-камикадзе большой дальности. Впервые разработку этого дрона анонсировал "Укроборонпром" в октябре 2022 года. Тогда было сообщено о намерениях создать беспилотник массой более 200 кг, который мог бы доставить боевую часть массой 75 кг на расстояние более 1000 километров.
Первая серийная партия была готова в августе 2023 года. 28 августа 2023 года Силы специальных операций ВСУ атаковали базу 126-й бригады береговой охраны ЧФ РФ в Перевальном.
Также в конце июня стало известно, что Германия выделит Украине более 100 млн евро на создание ударных беспилотников типа Ан-196, которые имеют радиус действия более 2 тысяч километров.
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