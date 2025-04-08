Ударный беспилотник "Баба Яга" уничтожил позиции россиян в Харьковской области

По информации ОСУВ, защитники ударили по позициям российских захватчиков с помощью тяжелого ударного беспилотника, известного как "Баба Яга".

"Благодаря аэроразведчикам 4 пограничного отряда в составе Сил обороны на Харьковском направлении были обнаружены и уничтожены вражеские позиции", - рассказали в группировке войск.

В результате ночной работы дронов ВСУ было уничтожено одиннадцать позиций врага.

Государственная пограничная служба продемонстрировала успешную работу украинских аэроразведчиков на видео.

Что известно о дроне "Баба Яга"

"Бабой Ягой" украинские бойцы прозвали большой беспилотник Vampir. Такое прозвище БпЛА получили из-за того, что работают только ночью, сбрасывая большое количество боеприпасов.

БПЛА Vampire - украинского производства. Его разработку начали летом 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ.

В его арсенале есть специальные авиабомбы, минометные, противотанковые и противопехотные мины. Также активно используется для дистанционного минирования и транспортировки полезных грузов.

По словам операторов дрона, этот беспилотник имеет хорошую точность, радиосвязь и тепловизионную камеру. Благодаря большому весу, он одновременно может сбросить на вражескую технику аж 4 боеприпаса, причем максимально прицельно.