Ударный беспилотник "Баба Яга" уничтожил позиции россиян в Харьковской области

Украинские воины нанесли точные удары по оккупационной армии в Харьковской области. С помощью дрона уничтожили более десятка позиций россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".
По информации ОСУВ, защитники ударили по позициям российских захватчиков с помощью тяжелого ударного беспилотника, известного как "Баба Яга".
"Благодаря аэроразведчикам 4 пограничного отряда в составе Сил обороны на Харьковском направлении были обнаружены и уничтожены вражеские позиции", - рассказали в группировке войск.
В результате ночной работы дронов ВСУ было уничтожено одиннадцать позиций врага.
Государственная пограничная служба продемонстрировала успешную работу украинских аэроразведчиков на видео.
"Бабой Ягой" украинские бойцы прозвали большой беспилотник Vampir. Такое прозвище БпЛА получили из-за того, что работают только ночью, сбрасывая большое количество боеприпасов.
БПЛА Vampire - украинского производства. Его разработку начали летом 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ.
В его арсенале есть специальные авиабомбы, минометные, противотанковые и противопехотные мины. Также активно используется для дистанционного минирования и транспортировки полезных грузов.
По словам операторов дрона, этот беспилотник имеет хорошую точность, радиосвязь и тепловизионную камеру. Благодаря большому весу, он одновременно может сбросить на вражескую технику аж 4 боеприпаса, причем максимально прицельно.
Украинские бойцы также нанесли удар по технике россиян в Харьковской области. С помощью FPV-дронов уничтожили один и поразили второй танк врага.
Кроме того, украинские пограничники нанесли разгромный удар по расположению россиян в Харьковской области. Уничтожена техника и шесть позиций врага.
Аэроразведчики Харьковского пограничного отряда Госпогранслужбы также уничтожили 2 позиции, танк и 8 единиц транспорта россиян на Харьковщине.
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