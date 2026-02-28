Ударов может не быть? Иран согласился на условия по ядерной программе

Отказ от урана и международный контроль

Аль-Бусаиди заявил, что Тегеран принял обязательство "никогда, ни при каких обстоятельствах не иметь ядерных материалов, из которых можно изготовить бомбу", назвав это "большим достижением".

По его словам, существующие запасы будут "переработаны до самого низкого возможного уровня" и "превращены в топливо", при этом процесс станет "необратим".

Министр подчеркнул, что Иран готов обеспечить инспекторам "полный доступ" к объектам.

"Не будет никакого накопления, никакого хранения и будет полная проверка", – отметил он.

Позиция США и дальнейшие шаги

Заявление прозвучало на фоне того, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность силового сценария.

Перед вылетом в Техас он сообщил журналистам, что решение о применении военной силы пока не принято и выразил недовольство ходом диалога с Тегераном.

Отвечая на вопрос о риске ударов, Аль-Бусаиди сказал: "Надеюсь, что да", добавив, что сторонам "нужно немного больше времени" для согласования деталей.

Технические консультации запланированы на понедельник в Вене. Глава МИД Омана рассчитывает вскоре провести встречу с американскими представителями — Стив Виткофф и Джаред Кушнер.