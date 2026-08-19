Удары по зерновому экспорту Украины и РФ угрожают миру продовольственным кризисом, - FT

По его словам, Украина в основном стабилизировала линию боевого столкновения протяженностью 1250 км и расширила свои удары на большие расстояния.

Но с июля Киев сосредоточился на новых целях: российских судах, экспортирующих сельскохозяйственные товары через Черное море, а также железнодорожной и портовой инфраструктуре в Азовском море, которая обеспечивает их работу.

На прошлой неделе Украина поразила все три зерновых терминала в порту Новороссийска, из-за которых отгружается более 40 процентов российского экспорта зерна. Власти приостановили экспорт до завершения ремонта, говорится в материале.

Россия в свою очередь усилила ракетные обстрелы украинских портов на Черном море и даже потопила несколько судов, направлявшихся в крупнейший порт в Одессе. В результате сельскохозяйственный экспорт обеих стран рискует быть значительно сокращенным или даже полностью остановленным.

Учитывая важность и России, и Украины для мировых продовольственных рынков, это вызывает глубокую обеспокоенность.

"Возьмем, например, пшеницу. Москва и Киев вместе контролируют 27 процентов мирового экспорта, при этом большая его часть транспортируется через Черное море. Россия и Украина - доминирующие поставщики для многих стран Ближнего Востока и Северной Африки", - отметил эксперт.

По его словам, этот сезон уже был чрезвычайно сложным для производителей пшеницы: цены на топливо и удобрения выросли из-за войны в Персидском заливе, а повторяющиеся волны жары отразились на европейском и американском производстве. Цены на пшеницу более чем на 25 процентов выше, чем в 2025 году и продолжают расти.

ООН прогнозирует, что около 50 миллионов человек окажутся в состоянии острого дефицита продовольствия позже в этом году только из-за климатических факторов. Если российская и украинская пшеница не попадет на рынок, это может означать, что на горизонте еще более серьезный кризис продовольственной безопасности.

Можно ли решить проблему продовольственной логистики?

Габуев отметил, что хотя последствия жары невозможно устранить быстро, нарушение продовольственной логистики в Черном море – можно.

В начале войны в Украине множество заинтересованных сторон заставили Москву заключить с Киевом зерновое соглашение, обеспечивающее свободный проход украинского зерна.

Даже после того, как соглашение было в конце концов отменено, Россия и Украина не прилагали систематических усилий для прекращения сельскохозяйственного экспорта - вплоть до этого лета.

По словам эксперта, международное сообщество должно сейчас оказывать давление на обе стороны, чтобы возобновить это негласное соглашение. Наконец, военные выгоды от этих атак незначительны, тогда как потенциальные убытки огромны для целого ряда стран по всему миру.

Уровень ущерба, который Россия и Украина наносят друг другу, нанося удары по сельскохозяйственному экспорту, недостаточно критический, чтобы любая из сторон предложила мир.

Кремль заработал 41 миллиард долларов от сельскохозяйственного экспорта в 2025 году - менее 10 процентов от общих экспортных доходов.

Для Украины сельскохозяйственный экспорт составляет почти половину ее выручки, а ее способность перенаправлять грузы зерна в порты на Дунае в этом году ограничена из-за жары и низкого уровня воды.

Но поскольку Киев почти наверняка получит очередную финансовую поддержку от Европы, кремлевские меры по прекращению отгрузки зерна не лишат Украину возможности платить за оборону.

Некоторые страны заинтересованы в деэскалации

Есть ряд стран, непосредственно заинтересованных в восстановлении российского и украинского продовольственного экспорта. Во-первых, это страны Ближнего Востока и Африки - например, Египет, Турция, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Они больше пострадали бы от зернового кризиса и имеют множество каналов связи с Москвой и Киевом и рычагов влияния на обе стороны.

Также есть азиатские гиганты типа Китая и Индии, которые являются крупными покупателями российской нефти, в зависимости от российского и украинского продовольственного экспорта.

К тому же, есть и Европа, которая не хочет видеть увеличения притока мигрантов в результате потенциального продовольственного кризиса.

В то же время США еще в 2022 году играли важную роль в организации черноморского зернового соглашения, но кто знает, обращает ли на это внимание команда президент Дональда Трампа.

Эксперт отметил, что еще не поздно создать международную контактную группу и разработать набор "пряников и плетей" для Москвы и Киева, чтобы восстановить свободный проход сельскохозяйственных товаров.

Хотя маловероятно, что война в Украине скоро закончится, использование дипломатии для сдерживания самых опасных аспектов конфликта полезно само по себе - и могло бы проложить путь к более широкой деэскалации в будущем.