ua en ru
Пн, 17 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Удары украинских дронов почти полностью парализовали зерновой экспорт РФ

17:55 17.08.2026 Пн
3 мин
Эксперты убеждены, что текущий сезон в России "многие не переживут"
aimg Валерий Ульяненко
Удары украинских дронов почти полностью парализовали зерновой экспорт РФ Фото: зерновой экспорт РФ (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Удары по российским портам в Черном и Азовском морях практически полностью парализовали экспорт зерна из РФ. Это грозит аграриям погружением в глубокий кризис и массовыми банкротствами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Зерновой экспорт ежегодно приносил российской экономике около 15 млрд долларов валютных доходов. Однако после серии атак беспилотников и ограничений судоходства отгрузка почти полностью прекратилась.

В порту Новороссийска после атак дронов на прошлой неделе остановились все три зерновых терминала, через которые ежегодно отправляли около 25 млн тонн зерна. В конце июля прекратил работу терминал в Тамане, а ограничения движения через Керченский пролив заблокировали порты Азовского моря, на которые приходилось 40% отгрузок.

Как констатирует гендиректор аналитического агентства "СовЭкон" Андрей Сизов, сейчас "практически весь российский зерновой экспорт через Азово-Черноморский бассейн стоит". Единственным работающим остается порт Туапсе - самый маленький из глубоководных терминалов.

Для сравнения, в прошлом сезоне на порты Азово-Черноморского бассейна пришлось 88% всех морских отгрузок зерна из РФ (46,3 млн тонн), в том числе через Черное море вывезли более 29 млн тонн.

Падение цен и катастрофа для аграриев

Ситуация стала критической, поскольку остановка экспорта пришлась на пиковый период (август-декабрь), а новый урожай 2026 года составляет почти 140 млн тонн.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский отмечает, что урожай теперь некому продавать, ведь экспортеры прекратили закупки. Из-за отсутствия спроса внутренние цены на пшеницу 4-го класса упали с 15 тысяч до 12 тысяч рублей (142 доллара) за тонну.

"Это катастрофический уровень, колоссальный ущерб. Закрома пополняются ежедневно, спрос при этом остановился, экспортеры практически перестали закупать зерно", - отметил он.

По словам Сизова, расчеты на то, что недовывезенное зерно удастся отправить позже, слишком оптимистичны.

"Невозможно дополнительно запихнуть зерно в "экспортную трубу", и без того работающую на грани пропускной способности - особенно с учетом зимних штормов, замерзания рек и Азовского моря", - подчеркнул эксперт, добавив, что текущий сезон "многие не переживут".

Кроме того, аграрии рискуют остаться без средств для проведения сева озимых в следующем сезоне. Злочевский подчеркнул, что взять деньги неоткуда, кредитные ресурсы недоступны, а авансирование никто не проводит.

"Если мы не получим достаточного количества финансирования, сев озимых будет провальным", - подытожил он.

Напомним, в государственном "Внешэкономбанке" РФ заявили, что Россия не сможет победить в экономическом противостоянии с Западом, пока западные страны продолжают поддерживать Украину.

Кроме того, из-за регулярных украинских ударов по тыловым объектам в РФ существенно ухудшилась ситуация в энергетическом и финансовом секторах. Крупнейшие российские госбанки - "Сбер" и "ВТБ" - фиксируют ухудшение качества кредитных портфелей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Дрони
Новости
Причиной падения Су-24М в Хмельницкой области могла быть птица
Причиной падения Су-24М в Хмельницкой области могла быть птица
Аналитика
Реактивные дроны РФ: смогут ли они вытеснить обычные БПЛА и как отвечает Украина
Андрей ТимощенковАвтор рубрики Miltech Реактивные дроны РФ: смогут ли они вытеснить обычные БПЛА и как отвечает Украина