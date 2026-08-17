Удары украинских дронов почти полностью парализовали зерновой экспорт РФ

Зерновой экспорт ежегодно приносил российской экономике около 15 млрд долларов валютных доходов. Однако после серии атак беспилотников и ограничений судоходства отгрузка почти полностью прекратилась.

В порту Новороссийска после атак дронов на прошлой неделе остановились все три зерновых терминала, через которые ежегодно отправляли около 25 млн тонн зерна. В конце июля прекратил работу терминал в Тамане, а ограничения движения через Керченский пролив заблокировали порты Азовского моря, на которые приходилось 40% отгрузок.

Как констатирует гендиректор аналитического агентства "СовЭкон" Андрей Сизов, сейчас "практически весь российский зерновой экспорт через Азово-Черноморский бассейн стоит". Единственным работающим остается порт Туапсе - самый маленький из глубоководных терминалов.

Для сравнения, в прошлом сезоне на порты Азово-Черноморского бассейна пришлось 88% всех морских отгрузок зерна из РФ (46,3 млн тонн), в том числе через Черное море вывезли более 29 млн тонн.

Падение цен и катастрофа для аграриев

Ситуация стала критической, поскольку остановка экспорта пришлась на пиковый период (август-декабрь), а новый урожай 2026 года составляет почти 140 млн тонн.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский отмечает, что урожай теперь некому продавать, ведь экспортеры прекратили закупки. Из-за отсутствия спроса внутренние цены на пшеницу 4-го класса упали с 15 тысяч до 12 тысяч рублей (142 доллара) за тонну.

"Это катастрофический уровень, колоссальный ущерб. Закрома пополняются ежедневно, спрос при этом остановился, экспортеры практически перестали закупать зерно", - отметил он.

По словам Сизова, расчеты на то, что недовывезенное зерно удастся отправить позже, слишком оптимистичны.

"Невозможно дополнительно запихнуть зерно в "экспортную трубу", и без того работающую на грани пропускной способности - особенно с учетом зимних штормов, замерзания рек и Азовского моря", - подчеркнул эксперт, добавив, что текущий сезон "многие не переживут".

Кроме того, аграрии рискуют остаться без средств для проведения сева озимых в следующем сезоне. Злочевский подчеркнул, что взять деньги неоткуда, кредитные ресурсы недоступны, а авансирование никто не проводит.

"Если мы не получим достаточного количества финансирования, сев озимых будет провальным", - подытожил он.