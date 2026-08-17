Удари українських дронів майже повністю паралізували зерновий експорт РФ

Зерновий експорт щороку приносив російській економіці близько 15 млрд доларів валютних доходів. Однак після серії атак безпілотників та обмежень судноплавства відвантаження майже повністю припинилося.

У порту Новоросійська після атак дронів минулого тижня зупинилися всі три зернові термінали, через які щороку відправляли близько 25 млн тонн зерна. Наприкінці липня припинив роботу термінал у Тамані, а обмеження руху через Керченську протоку заблокували порти Азовського моря, на які припадало 40% відвантажень.

Як констатує гендиректор аналітичного агентства "СовЕкон" Андрій Сизов, зараз "практично весь російський зерновий експорт через Азово-Чорноморський басейн стоїть". Єдиним працюючим залишається порт Туапсе - найменший із глибоководних терміналів.

Для порівняння, минулого сезону на порти Азово-Чорноморського басейну припало 88% усіх морських відвантажень зерна з РФ (46,3 млн тонн), зокрема через Чорне море вивезли понад 29 млн тонн.

Падіння цін та катастрофа для аграріїв

Ситуація стала критичною, оскільки зупинка експорту припала на піковий період (серпень-грудень), а новий урожай 2026 року становить майже 140 млн тонн.

Президент Російського зернового союзу Аркадій Злочевський наголошує, що врожай тепер нікому продавати, адже експортери припинили закупівлі. Через відсутність попиту внутрішні ціни на пшеницю 4-го класу впали з 15 тисяч до 12 тисяч рублів (142 долара) за тонну.

"Це катастрофічний рівень, колосальні збитки. Засіки поповнюються щодня, попит при цьому зупинився, експортери практично перестали закуповувати зерно", - зазначив він.

За словами Сизова, розрахунки на те, що недовивезене зерно вдасться відправити пізніше, надто оптимістичні.

"Неможливо додатково запхати зерно в "експортну трубу", яка й без того працює на межі пропускної здатності - особливо з урахуванням зимових штормів, замерзання річок та Азовського моря", - підкреслив експерт, додавши, що поточний сезон "багато хто не переживе".

Крім того, аграрії ризикують залишитися без коштів для проведення сівби озимих у наступному сезоні. Злочевський наголосив, що взяти гроші нізвідки, кредитні ресурси недоступні, а авансування ніхто не проводить.

"Якщо ми не отримаємо достатньої кількості фінансування, сівба озимих буде провальною", - підсумував він.