Удары Украины по НПЗ вызвали топливный кризис на территории России, - FT

Рекордные цены и дефицит топлива

Оптовые цены на бензин на России достигли рекордных значений. Тонна бензина А-95 на бирже 20 августа стоила на 55% больше, чем в начале года, и на 8% больше, чем в начале августа.

На рынке фиксируется нехватка топлива в ряде регионов из-за ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам.

Кризис вынудил Москву приостановить экспорт бензина, чтобы удержать переработанные продукты на внутреннем рынке. Однако эта мера не смогла сдержать рост цен и обострение дефицита.

Удары по НПЗ и инфраструктуре

С начала июля Украина поразила как минимум четыре крупных НПЗ на России. По данным экспертов, нынешняя кампания отличается от предыдущих - удары направлены по предприятиям в ключевом регионе, что может вывести их из строя надолго или "даже навсегда".

"В 2024 году атаки были многочисленными, но разрозненными, обычно ограничивались одним заводом и ущерб быстро устранялся", - отметил Сергей Вакуленко, старший научный сотрудник Carnegie Endowment for International Peace.

Внутренний рынок под давлением

По данным брокера Finam, не менее 10% перерабатывающих мощностей России выведены из строя. Удары по железнодорожной инфраструктуре в центральной части страны усугубили ситуацию, вызвав задержки движения поездов и перебои с поставками топлива.

Чтобы сдержать рост цен, власти РФ 28 июля полностью запретили экспорт бензина. Но даже это не помогло полностью удовлетворить внутренний спрос.

Рост цен и дефицит в регионах

Розничные цены на бензин на России выросли на 9% за год и более чем на 5% с января. В отдельных регионах фиксируются самые острые перебои, особенно вдали от центра страны.

"Что за безумие с бензином? Мы что, вдруг разбогатели?!" - возмущался житель Читы в местном чате. В Забайкалье и аннексированном Крыму местные власти признали перебои с бензином марки А95.

Прогнозы экспертов

Аналитики ожидают, что рост цен продолжится как минимум до сентября, а перебои сохранятся в труднодоступных регионах. При этом системного кризиса пока не прогнозируется: дизельное топливо, необходимое армии и сельскому хозяйству, в дефиците не находится.

"Полномасштабный топливный кризис, который парализовал бы армию, транспорт и экономику, пока далек", - резюмировал Вакуленко.