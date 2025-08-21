Удары Украины по НПЗ вызвали топливный кризис на территории России, - FT

Удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам вывели из строя часть мощностей на территории России. Рынок столкнулся с острой нехваткой бензина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Оптовые цены на бензин на России достигли рекордных значений. Тонна бензина А-95 на бирже 20 августа стоила на 55% больше, чем в начале года, и на 8% больше, чем в начале августа.
На рынке фиксируется нехватка топлива в ряде регионов из-за ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам.
Кризис вынудил Москву приостановить экспорт бензина, чтобы удержать переработанные продукты на внутреннем рынке. Однако эта мера не смогла сдержать рост цен и обострение дефицита.
С начала июля Украина поразила как минимум четыре крупных НПЗ на России. По данным экспертов, нынешняя кампания отличается от предыдущих - удары направлены по предприятиям в ключевом регионе, что может вывести их из строя надолго или "даже навсегда".
"В 2024 году атаки были многочисленными, но разрозненными, обычно ограничивались одним заводом и ущерб быстро устранялся", - отметил Сергей Вакуленко, старший научный сотрудник Carnegie Endowment for International Peace.
По данным брокера Finam, не менее 10% перерабатывающих мощностей России выведены из строя. Удары по железнодорожной инфраструктуре в центральной части страны усугубили ситуацию, вызвав задержки движения поездов и перебои с поставками топлива.
Чтобы сдержать рост цен, власти РФ 28 июля полностью запретили экспорт бензина. Но даже это не помогло полностью удовлетворить внутренний спрос.
Розничные цены на бензин на России выросли на 9% за год и более чем на 5% с января. В отдельных регионах фиксируются самые острые перебои, особенно вдали от центра страны.
"Что за безумие с бензином? Мы что, вдруг разбогатели?!" - возмущался житель Читы в местном чате. В Забайкалье и аннексированном Крыму местные власти признали перебои с бензином марки А95.
Аналитики ожидают, что рост цен продолжится как минимум до сентября, а перебои сохранятся в труднодоступных регионах. При этом системного кризиса пока не прогнозируется: дизельное топливо, необходимое армии и сельскому хозяйству, в дефиците не находится.
"Полномасштабный топливный кризис, который парализовал бы армию, транспорт и экономику, пока далек", - резюмировал Вакуленко.
Напомним, в ночь на 13 августа дроны ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край).
В ночь на 21 августа дроны снова атаковали НПЗ в Новошахтинске Ростовской области, где возник пожар.