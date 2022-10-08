Удары по гражданской инфраструктуре в Украине знаменуют новый этап войны, - WSJ

Атаки России по украинской гражданской инфраструктуре знаменуют собой новый этап войны, когда наводнения и низкие зимние температуры превратились в оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

После того как в начале сентября украинские силы начали отвоевывать участки территории, Россия ответила атаками на важнейшую гражданскую инфраструктуру Украины. Удары знаменуют собой новый этап войны, когда РФ грозит гражданскому населению вдали от линии фронта наводнениями и морозными ночами без тепла с приближением зимы.

Беспилотники-камикадзе, которые Россия закупила в Иране, в последние недели наносили удары как по гражданским, так и военным целям в Украине. РФ наносила удары по украинской инфраструктуре в течение всей войны, а по данным Министерства инфраструктуры Украины, с 24 февраля было совершено более 4000 атак. По данным Министерства, большинство этих ударов преследовали военную цель.

Однако последний раунд атак сигнализирует о тактической смене после поражения России на земле, сказал Джон Эдвард Хербст, бывший посол США в Украине.

"Москва явно не в состоянии в ближайшем будущем победить украинскую армию. Это дало им дополнительную причину усложнять жизнь украинцам, занимаясь критической инфраструктурой", - сказал он.

Хотя Кремль заявил, что не наносит удары по гражданским лицам, президент РФ Владимир Путин предупредил, что удары по критически важной инфраструктуре могут стать нормой.

По всей стране работники критических точек инфраструктуры сейчас проводят учения по противодействию разнообразным атакам. С приближением зимы украинские чиновники особенно готовятся помочь людям выжить в случае повреждения газопроводов, покупая резервные генераторы для создания пунктов обогрева, если это необходимо.