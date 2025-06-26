Удары США по Ирану могут повлиять на политику Китая в отношении Тайваня, - FT

По данным издания, американские удары по ядерным объектам Ирана заставят советников председателя Китая Си Цзиньпина пересмотреть оценки того, как Трамп может действовать в вопросах, которые Пекин считает жизненно важными для своих национальных интересов.

"Они думали, что Трамп будет больше готов к заключению сделок, возможно, более прагматичным, а следовательно, более стабильным. На самом деле все оказывается совсем не так", - отметила эксперт по ближневосточной политике Китая из Университета Эксетера Андреа Гизелли.

Трамп неоднократно заявлял, что во время его правления в мире не было начато ни одной войны, и настаивал, что США не должны участвовать в "чужих" военных конфликтах. Однако война между Израилем и Ираном, длившаяся 12 дней от первых ударов до объявления о прекращении огня, заставила его присоединиться к одной из сторон и приказать о нанесении ракетных и бомбовых ударов по объектам другой.

При этом для разрушения подземных помещений, где реализуется ядерная программа Ирана, были впервые использованы противобункерные бомбы.

Против участия США в этом конфликте громко высказывались некоторые сторонники Трампа и движения Make America Great Again (MAGA) из числа изоляционистов.

Пекин теперь должен переосмыслить вероятность того, будет ли Трамп придерживаться более изоляционного подхода или пойдет на военное вмешательство, если Китай применит силу для установления контроля над Тайванем.

По данным источников издания, приказ Трампа об авиаударах по Ирану идет вразрез с представлениями Пекина о том, что угрозы президента "нельзя воспринимать всерьез".

"Теперь мысль о том, что он дрогнет в кризисной ситуации, опровергнута; это в определенной степени усилило фактор сдерживания в отношении Китая", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, решение Трампа поставило под большой вопрос мнение Пекина о том, что президент будет следовать сдержанной внешней политике и не будет вмешиваться в кризисы, связанные с Тайванем или территориальными претензиями Китая.

По мнению старшего научного сотрудника вашингтонского Центра Стимсона Юнь Суня, Пекину также придется пересмотреть свое мнение о том, могут ли его провокационные действия, включая пролеты боевых самолетов и проходы военных кораблей у границ Тайваня, спровоцировать ответные меры со стороны Трампа, говорит она.