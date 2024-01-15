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Удары США и Британии по аэропорту хуситов в Йемене: последствия показали на фото из космоса

Иллюстративное фото: объекты йеменских боевиков в Ходейде пострадали в результате ударов США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Ракетные удары военных США и Великобритании на прошлой неделе по объектам хуситов на территории аэропорта Ходейда в Йемене привели к разрушению нескольких зданий и техники. Появились соответствующие спутниковые снимки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы".

Кадры со спутника Planet Labs, оказавшиеся в распоряжении издания,  демонстрируют последствия атаки союзников по целям в йеменском аэропорту на западе страны.

Сравнивая снимки этой местности от 23 декабря прошлого года и 13 января, можно увидеть, что ракетных ударов, вероятно, было несколько.

Спутниковые снимки территории аэропорта Ходейда в Йемене с последствиями ракетных ударов (фото: Planet Labs / t.me/cxemu)

Сам аэропорт города Ходейда, который является одним из главных портовых объектов хуситов, не используется для регулярных рейсов. На это, в частности, указывает состояние его взлетной полосы, которая была повреждена ранее.

Удары по объектам хуситов в Йемене

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов, нанесли совместные удары по объектам хуситов на территории Йемена. В операции были вовлечены самолеты и корабли. Целями ударов стали центры хранения оружия и базы учения боевиков. Было поражено 60 целей в 16 местах.

Это стало ответом на продолжающуюся с ноября 2023 года серию атак на гражданские суда в Красном море, что осуществляла военизированная группировка шиитов-зейдитов, также известная как "йеменские хуситы". Их нападения на корабли происходили на фоне войны Израиля с организацией ХАМАС, последних поддерживают йеменские боевики и Иран.

Добавим, что в ночь на 13 января США и союзники провели второй раунд ударов по объектам хуситов в Йемене. Было атаковано 12 локаций боевиков.

Однако, несмотря на это, хуститы все еще могут продолжать атаковать корабли.

Так, ранее сегодня у побережья Йемена хуситами было атаковано противокорабельной баллистической ракетой американское судно Gibraltar Eagle под флагом Маршалловых островов.

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