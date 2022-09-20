Удары по российским базам в Новоайдаре и Сватово: в Генштабе рассказали о потерях врага

В районе Новоайдара подтвержден успешный удар по району сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов 18 сентября. Всего было уничтожено и выведено из строя около 50 единиц военной техники и уничтожены боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Кроме того, в районе населенного пункта Сватово подразделения Сил обороны ударили по району сосредоточения вражеской живой силы.

По данным Генштаба, 70% находившегося на указанном объекте личного состава погибли.

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 10 ракетных и 15 авиационных ударов, совершили более 56 обстрелов с РСЗО по объектам на территории Украины.

В результате российских обстрелов за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 33 населенных пунктов. В частности, это Славгород, Краматорск, Бахмут, Майорск, Водяное, Дорожное, Соледар, Новополь, Запорожье, Николаев, Александровка, Снегиревка, Новая Одесса, Широкое, Белогорск, Миролюбовка и Белая Криница.

Сохраняется угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных типов, а именно:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Нововасиловка, Славгород и Рясное Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Шевченково, Дергачи, Каменка, Стрелка, Глубокое и Двухлетняя;

на Краматорском направлении – Александровка, Донецкое, Райгородок, Щурово, Кривая Лука, Озерное, Белогоровка, Пришиб, Григоровка и Северск;

на Бахмутском направлении – Майорск, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Веселое, Выемка, Николаевка Вторая, Нью-Йорк, Белогоровка, Юрьевка, Спорное, Зайцево и Яковлевка;

на Авдеевском направлении – Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных действий не вел. От артиллерийских обстрелов пострадали населенные пункты Угледар, Большая Новоселка, Никольское, Малые Щербаки, Новомайорское, Малая Токмачка, Красное, Павловка, Гуляйполе, Новополь и Времовка.

В Южнобужском направлении противник обстрелял более 28 населенных пунктов. Среди них Александровка, Новогригоровка, Заря, Шевченково, Мирное, Широкое, Белогорка, Безымянное, Миролюбовка, Высокополье и Ольгино.

Продолжаются мероприятия так называемой "мобилизации" на временно оккупированных противником территориях. По имеющейся информации, с 14 сентября текущего года отменено действие ранее выданных документов об отсрочке от мобилизации около 500 работников Енакиевского металлургического завода. Кроме того, введен запрет на выезд мужчинам с территории временно оккупированного Крыма без разрешения военных комиссариатов.

Противник продолжает принимать меры по восполнению потерь и формированию резервных подразделений. По имеющейся информации, на базе 36 отдельной мотострелковой бригады 29 общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцирующейся в населенном пункте Борзя Забайкальского края, продолжается формирование четырех стрелковых батальонов.

Напомним, что ВСУ уничтожили 13 опорных пунктов , кафиры пытаются скрыть массовые потери.

Также Россия потеряла в Украине еще 170 оккупантов.

Ранее сообщалось, что Россия опрокидывает на фронт сотни заключенных из Тамбова.

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