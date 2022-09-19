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Росія перекидає на фронт сотні ув'язнених із Тамбова, - Генштаб

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Понеділок 19 вересня 2022 07:53
Росія перекидає на фронт сотні ув'язнених із Тамбова, - Генштаб Фото: Росія перекидає на фронт сотні ув'язнених із Тамбова (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Росія для посилення своїх військ в Україні відправила із міста Тамбов 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Крім того, у Краснодарському краї громадські організації "воїнів - афганців" отримали завдання щодо збору від місцевого населення грошей для закупівлі теплих речей регіональному добровольчому батальйону.

Минулої доби ворог завдав 3 ракетних і 22 авіаударів, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. З початком доби ворог провів ще три ракетні удари.

Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Миколаїв, Запоріжжя, Соледар, Білогір'я, Новопілля, Першотравневе, Темування, Сухий Ставок, Миролюбівка, Петрівка, Березнегувате, Білогорівка, Спирне, Красногорівка, Степове та Ольговське.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін. На інших напрямках росіяни стріляли з танків, мінометів та артилерії, а саме:

  • на Слобожанському напрямку - у районах населених пунктів Гоптівка, Гур'єв Козачок, Кам'янка та Куп'янськ;
  • на Краматорському напрямку – Святогірськ, Райгородок, Серебрянка та Білогорівка;
  • на Бахмутському напрямку - Сіверськ, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Нью-Йорк, Юр'ївка, Розівка та Зайцеве;
  • на Авдіївському напрямку - Авдіївка, Досвідчене, Карлівка, Костянтинівка, Мар'їнка та Первомайське;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Вугледар, Велика Новосілка, Малі Щербаки, Мирне, Вільне Поле та Часи.
  • на Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріл по всій лінії зіткнення. Вогневий вплив зазнали понад 18 населених пунктів. Серед них Біла Криниця, Миролюбівка, Високопілля та Андріївка.

Наші сили відбили атаки в районах населених пунктів Миколаївка Друга, Весела Долина та Бахмут. Підтверджено поразку 16 районів зосередження живої сили противника та опорних пунктів та 5 позицій зенітних ракетних комплексів. Також уражені 6 пунктів управління, 3 опорні пункти та райони зосередження особового складу та військової техніки. У зону поразки потрапили об'єкти ППО, РЕБ та 3 склади боєприпасів.

Нагадаємо, 15 вересня у мережі опублікували відео, де наближений до Путіна російський бізнесмен Євген Пригожин особисто вербує російських в'язнів для війни з Україною. Пригожин також прямим текстом говорить про те, що йому належить ПВК "Вагнер". Так, він повідомляє, що "у нього в ПВК" є бойові літаки, РСЗВ та танки.

Раніше стало відомо, що вербувальники ПВК "Вагнера" з початку повномасштабного вторгнення в Україну змогли зібрати понад тисячу людей у російських колоніях, які погодилися вирушити на війну.

Також ми писали, що війська РФ можуть все частіше використовувати погано навчені підрозділи, наприклад, які складаються з ув'язнених для контролю над населенням у тимчасово окупованих регіонах України.

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