Удары России уничтожили 13 миллионов украинских книг: что говорят издатели

Удар по издательству "Ранок"

Одним из самых больших ударов РФ по литературе стала атака на состав харьковского издательства "Ранок". В августе там хранилось 628 тысяч новых школьных учебников, подготовленных к учебному году.

Соучредитель и гендиректор "Ранку" Виктор Круглов вместе с пятью сотрудниками находился на складе во время удара.

"Звук взрыва, и почти одновременно я увидел огромный пожар", – рассказал он.

По его словам, взрыв произошел примерно в 30 метрах от людей. Когда работники начали тушить пожар, раздалась вторая атака, после чего они эвакуировались.

В результате было уничтожено около 8 млн экземпляров – более 85% запасов издательства. Среди них были детские книги, учебники, литература для подростков и другие издания. Пожар тушили в течение недели.

"Когда видишь, как то, что было создано твоим мозгом, твоими руками, твоим воображением, уничтожено Россией, это ужасное чувство", - сказал Круглов.

Он предупредил, что осенью может возникнуть дефицит части книг, поскольку магазины будут постепенно исчерпывать имеющиеся запасы.

Россия уничтожила треть опубликованных за год книг

По оценке украинских властей, всего этим летом российские ракеты и беспилотники уничтожили около 13 млн украинских книг - примерно треть всех экземпляров, напечатанных в стране в течение 2026 года.

Украинские издатели отмечают, что речь идет не только об экономических убытках. Книги связаны с украинским языком и культурной идентичностью.

Заместитель министра культуры Богдана Лаюк отметила, что удары по книжным складам являются частью более широкой кампании атак на склады, логистические центры и другую гражданскую инфраструктуру.

"Они не могут оккупировать Киев. Поэтому они атакуют склады вокруг Киева, чтобы забрать у нас возможность повседневной жизни - а книги являются частью повседневной жизни", - сказала она.

Лаюк также напомнила, что на оккупированных территориях русские военные изымали украиноязычные книги из библиотек и уничтожали их.

Издатели понесли миллионные убытки

В результате российских атак пострадали и другие украинские издательства.

Киевское Krapky, основанное в 2023 году, потеряло весь запас книг после удара по составу в пригороде столицы. На сентябрьском BookForum во Львове издательство уже не имело физических экземпляров для продажи – посетители могли только оформить предварительные заказы по QR-коду.

Харьковское издательство Vivat потеряло книги на 16 млн. гривен. Тем не менее, там заявили, что продолжат выпускать украинских авторов, а издательский план на 2027 год уже сформирован.

"А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" потеряло около 40 тысяч книг. Основатель издательства Иван Малкович оценил ущерб примерно в 500 тысяч долларов.

После атак издатели сменяют систему хранения: большие запасы планируют распределять между несколькими небольшими складами по стране. Это должно уменьшить риски, однако может привести к более длинной доставке книг.

Украинский книжный рынок продолжает развиваться

После начала полномасштабной войны украинский книжный рынок существенно изменился. К 2022 году около 70% рынка составили русскоязычные издания.

После запрета российского импорта и смены языковых предпочтений украинцев издатели начали активно выпускать украинскую литературу, переводы и переиздания классики.

Несмотря на уничтожение складов, издатели планируют восстанавливаться. Утро уже пытается повторно напечатать учебники и самые популярные книги.

В то же время, небольшие компании оказались в более сложном положении. Издательство Who is That? объявило о приостановлении работы после того, как во время двух российских атак этим летом был уничтожен весь его книжный запас.