Удары России уничтожили 13 миллионов украинских книг: что говорят издатели

Российские ракетные и дроновые атаки этим летом уничтожили в Украине около 13 млн. книг. Это примерно треть всех книг, опубликованных в Украине в 2026 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Одним из самых больших ударов РФ по литературе стала атака на состав харьковского издательства "Ранок". В августе там хранилось 628 тысяч новых школьных учебников, подготовленных к учебному году.
Соучредитель и гендиректор "Ранку" Виктор Круглов вместе с пятью сотрудниками находился на складе во время удара.
"Звук взрыва, и почти одновременно я увидел огромный пожар", – рассказал он.
По его словам, взрыв произошел примерно в 30 метрах от людей. Когда работники начали тушить пожар, раздалась вторая атака, после чего они эвакуировались.
В результате было уничтожено около 8 млн экземпляров – более 85% запасов издательства. Среди них были детские книги, учебники, литература для подростков и другие издания. Пожар тушили в течение недели.
"Когда видишь, как то, что было создано твоим мозгом, твоими руками, твоим воображением, уничтожено Россией, это ужасное чувство", - сказал Круглов.
Он предупредил, что осенью может возникнуть дефицит части книг, поскольку магазины будут постепенно исчерпывать имеющиеся запасы.
По оценке украинских властей, всего этим летом российские ракеты и беспилотники уничтожили около 13 млн украинских книг - примерно треть всех экземпляров, напечатанных в стране в течение 2026 года.
Украинские издатели отмечают, что речь идет не только об экономических убытках. Книги связаны с украинским языком и культурной идентичностью.
Заместитель министра культуры Богдана Лаюк отметила, что удары по книжным складам являются частью более широкой кампании атак на склады, логистические центры и другую гражданскую инфраструктуру.
"Они не могут оккупировать Киев. Поэтому они атакуют склады вокруг Киева, чтобы забрать у нас возможность повседневной жизни - а книги являются частью повседневной жизни", - сказала она.
Лаюк также напомнила, что на оккупированных территориях русские военные изымали украиноязычные книги из библиотек и уничтожали их.
В результате российских атак пострадали и другие украинские издательства.
Киевское Krapky, основанное в 2023 году, потеряло весь запас книг после удара по составу в пригороде столицы. На сентябрьском BookForum во Львове издательство уже не имело физических экземпляров для продажи – посетители могли только оформить предварительные заказы по QR-коду.
Харьковское издательство Vivat потеряло книги на 16 млн. гривен. Тем не менее, там заявили, что продолжат выпускать украинских авторов, а издательский план на 2027 год уже сформирован.
"А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" потеряло около 40 тысяч книг. Основатель издательства Иван Малкович оценил ущерб примерно в 500 тысяч долларов.
После атак издатели сменяют систему хранения: большие запасы планируют распределять между несколькими небольшими складами по стране. Это должно уменьшить риски, однако может привести к более длинной доставке книг.
После начала полномасштабной войны украинский книжный рынок существенно изменился. К 2022 году около 70% рынка составили русскоязычные издания.
После запрета российского импорта и смены языковых предпочтений украинцев издатели начали активно выпускать украинскую литературу, переводы и переиздания классики.
Несмотря на уничтожение складов, издатели планируют восстанавливаться. Утро уже пытается повторно напечатать учебники и самые популярные книги.
В то же время, небольшие компании оказались в более сложном положении. Издательство Who is That? объявило о приостановлении работы после того, как во время двух российских атак этим летом был уничтожен весь его книжный запас.
Напомним, в июле в результате российского удара был уничтожен состав украинского издательства Книголов - огонь уничтожил около 250 тысяч книг.
А в ночь на 2 июля в результате массированной атаки на Киев был уничтожен состав логистического партнера BookChef – там сгорело около 800 тысяч книг.