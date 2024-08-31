Удары по России. США до сих пор не дали ответа на запрос Украины, - Умеров

"Мы объяснили, какой потенциал нам нужен, чтобы защитить граждан от российского террора, который приносят нам россияне, поэтому я надеюсь, что нас услышали", — сказал Умеров.

Одно из последних официальных заявлений по этому поводу – слова пресс-секретаря Пентагона генерал-майора Пета Райдера во вторник: "Вы слышали, как мы говорили, что украинцы могут использовать помощь в безопасности США, чтобы защитить себя от трансграничных атак, другими словами, для противодействия огню. Но что касается дальних ударов, глубоких ударов по России наша политика не изменилась».

По данным CNN, США дали понять, что Киеву не следует ожидать еще одной значительной поставки ATACMS из-за ограниченного количества запасов в США и длительного производства оружия.

Выступая перед встречей министров обороны США и Украины Ллойдом Остином и Рустемом Умеровым, американский чиновник сказал, что многие высокоценные цели Украины в России находятся вне зоны действия ATACMS. Российские военные перевели свои военные средства большой стоимости подальше от линии фронта, включая самолеты, запускающие планирующие бомбы.

Однако Умеров заявил, что Украина представила США список целей, по которым возможно использование ATACMS.

"Мы показываем, что аэродромы, используемые ими для ударов по нашим городам, находятся в зоне действия глубоких ударов", — сказал украинский министр.